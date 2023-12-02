Kanserli kadına cinsel saldırıda bulunan sapık hemşire konuştu: 2-3 dakika öyle durdum ve…

SIKINTILI RUH HALİ İÇİNDEYİM

Sanığın yargılanmasına İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Emre Kale'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Celsede savunma yapan Kale, olayı anlatarak, "Böyle bir utanç verici olaydan ötürü anıldığım için çok üzgünüm. Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Sıkıntılı bir ruh hali içerisindeydim. Evliyim, olay sırasında herhangi bir cinsel açlığım söz konusu değildi. Sadece sıkıntılı bir ruh haliyle hareket ettim ve bazen ne yaptığımı hatırlamıyorum. Mağdur hasta yoğun bakımda yatıyordu, yarı baygındı. Tedavi nedeniyle kendisine morfin 3-4 gündür veriliyordu. Hidromorfin denilen ilacı mağdura damar yolu ile ben verdim. Bu ilacı servisten temin ettim. Olaydan ne kadar önce verdiğimi hatırlamıyorum" dedi.