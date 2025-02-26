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Kapadokya’daki balon faciasında karar çıktı: Pilota 7 yıl 6 ay hapis
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
06:45
Kapadokya’daki balon faciasında karar çıktı: Pilota 7 yıl 6 ay hapis
Kapadokya'da 3 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği balon faciasıyla ilgili davada karar çıktı. Rüzgârlı hava ve sise rağmen 28 yolcuyla havalanan balonun pilotu Mustafa E. sert iniş yapınca 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Tutuklanan pilot hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava sırasında hazırlanan bilirkişi raporuna göre pilotun hava şartlarını hiçe sayarak saatini doldurmak için havalandığı rapor edildi. Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti balon pilotu hakkında toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası ve 2 yıl balon pilotluğu yapmaktan men edilme cezasına çarptırıldı.