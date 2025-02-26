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Haberler Yaşam Kapadokya’daki balon faciasında karar çıktı: Pilota 7 yıl 6 ay hapis
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:45

Kapadokya’daki balon faciasında karar çıktı: Pilota 7 yıl 6 ay hapis

Kapadokya'da 3 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği balon faciasıyla ilgili davada karar çıktı. Rüzgârlı hava ve sise rağmen 28 yolcuyla havalanan balonun pilotu Mustafa E. sert iniş yapınca 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Tutuklanan pilot hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava sırasında hazırlanan bilirkişi raporuna göre pilotun hava şartlarını hiçe sayarak saatini doldurmak için havalandığı rapor edildi. Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti balon pilotu hakkında toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası ve 2 yıl balon pilotluğu yapmaktan men edilme cezasına çarptırıldı.

ATAKAN IRMAK
Kapadokya’daki balon faciasında karar çıktı: Pilota 7 yıl 6 ay hapis

Nevşehir'in Avanos ilçesinde turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkiinden 18 Ekim 2022 tarihinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi Killik bölgesinde rüzgâr nedeniyle sert iniş yapmıştı. Olayda 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu 3 kişi de yaralanmıştı.

Kapadokya’daki balon faciasında karar çıktı: Pilota 7 yıl 6 ay hapis

Balonu kullanan pilot tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede ifadesine yer verilen pilot Mustafa E., olay günü kalkış yaptıktan sonra bin 700 metre yükseldiğini, havanın rüzgârlı olmasından dolayı bin 100 metreye kadar indiğini ancak sert rüzgârdan tekrar havaya çıktığını ve Göreme tarafına kadar uçtuğunu söyledi. Bu sırada inmek için hazırlandığını ve yolcuları rüzgârdan dolayı sert indireceği konusunda uyardığını ancak iniş sırasında kurallara uymayan iki yolcunun düştüğünü belirtti.

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Kapadokya’daki balon faciasında karar çıktı: Pilota 7 yıl 6 ay hapis

BİLİRKİŞİ RAPORU: SAATİNİ DOLDURMAK İÇİN HAVALANDI
Savcılık Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora da iddianamede yer verildi. Pilotun ağır kusurlu olduğu, uçuş saatini doldurmak amacıyla yükseldiğini ve hava koşullarını hiçe saydığı anlatıldı.

Kapadokya’daki balon faciasında karar çıktı: Pilota 7 yıl 6 ay hapis

7 YIL 6 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Nevşehir 2 Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada tutuklu sanık Mustafa E., savunmasında balon uçuşuşunda doğasında tehlike bulunduğunu, uçuştan önce yolculara brifing verilerek tehlikelerden bahsedildiğini 26 kişinin sepette bulunan ipleri tuttuğunu, ölen iki kişinin tutmadığı için yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kapadokya’daki balon faciasında karar çıktı: Pilota 7 yıl 6 ay hapis

Mahkeme başkanı Ali İhsan Tabak ve heyeti yargılama sonunda Mustafa E.'nin 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi. Heyet ayrıca sanığın 2 yıl boyunca pilotluk mesleğinden men edilmesini istedi.

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