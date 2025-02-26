Kapadokya’daki balon faciasında karar çıktı: Pilota 7 yıl 6 ay hapis

Balonu kullanan pilot tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede ifadesine yer verilen pilot Mustafa E., olay günü kalkış yaptıktan sonra bin 700 metre yükseldiğini, havanın rüzgârlı olmasından dolayı bin 100 metreye kadar indiğini ancak sert rüzgârdan tekrar havaya çıktığını ve Göreme tarafına kadar uçtuğunu söyledi. Bu sırada inmek için hazırlandığını ve yolcuları rüzgârdan dolayı sert indireceği konusunda uyardığını ancak iniş sırasında kurallara uymayan iki yolcunun düştüğünü belirtti.