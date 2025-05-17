Kapalıçarşı’da akılalmaz dolandırıcılık: Çakarlı araçlarla vurgun! Esnafa kan kusturdular

Bir başka kuyumcu Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini söyledi ve Berk Ö.'yü, "devlet içinden güçlü bir adam" diyerek Ömer Binici ile tanıştırdı. Binici, kendisini MİT ve Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir birimin yöneticisi olarak tanıttı. Korumalar eşliğinde, çakarlı araçlarla ve lüks restoran toplantılarıyla Berk Ö.'yü ikna etmeyi başaran Ömer Binici, önce 100 bin, ardından 300 bin dolar olmak üzere toplam 400 bin dolar aldı. Böylece Berk Ö., tam 15,5 milyon lirasını kaptırdı. Kamera kayıtlarına göre bu paranın 30 bin dolarının komisyon olarak Garabet S.'ye verildiği de tespit edildi.