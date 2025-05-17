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Kapalıçarşı'da akılalmaz dolandırıcılık: Çakarlı araçlarla vurgun! Esnafa kan kusturdular
Giriş Tarihi: 17.05.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
06:57
Kapalıçarşı'da akılalmaz dolandırıcılık: Çakarlı araçlarla vurgun! Esnafa kan kusturdular
İstanbul'da jandarma ekipleri Kapalıçarşı başta olmak üzere altın işiyle uğraşan vatandaşları, alacak-verecek anlaşmazlıklarını çözme bahanesiyle yaklaşık 100 milyon lira dolandıran bir şebekeyi çökertti. Kendisini Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat görevlisi diye tanıtıp, çakarlı araç eskortlarıyla göz boyayıp esnafa kan kusturan Ömer Binici ve kendisine aracılık eden Garabet S. ile iki adamı daha tutuklandı.