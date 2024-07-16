Haberler
Yaşam
Kaportacıdan işçiye akılalmaz işkence: Böcek yedirdi kerpeten ile dişlerini söktü!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
16:14
Kaportacıdan işçiye akılalmaz işkence: Böcek yedirdi kerpeten ile dişlerini söktü!
Şanlıurfa'da yaşayan 22 yaşındaki Vedat Kurt 2020 yılında Antalya'ya giderek bir kaportacıda işe başladı. Ancak parasını alamayan genç patrondan habersiz iş yerindeki 15 bin lirayı aldı. Bunun üzerine tam 2 gün 2 gece işkenceye uğradı! Böcek yerilen kerpetenle dişleri sökülen genç yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı.