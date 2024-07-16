Kaportacıdan işçiye akılalmaz işkence: Böcek yedirdi kerpeten ile dişlerini söktü!

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Şikayetçi olduktan sonra tehditler almaya başladığını söyleyen Vedat Kurt, her gün aynı kabusla uyanıyor. Bir gün yine aynı acıları yaşamaktan korkan Kurt, yetkililerden yardım istedi. İşyeri sahiplerinin içeride biriken maaşını bir türlü vermediğini söyleyen Vedat Kurt, bir sabah işe gittiğinde masada bir miktar para gördüğünü ve bu parayı alıp İstanbul'a gittiğini söyledi. Parayı ailesine gönderemeden şahısların ailesini arayıp tehdit ettiğini söyleyen Kurt, korktuğu için parayı alıp Antalya'ya geri döndüğünü belirtti.