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Haberler Yaşam Kaportacıdan işçiye akılalmaz işkence: Böcek yedirdi kerpeten ile dişlerini söktü!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 16:14

Kaportacıdan işçiye akılalmaz işkence: Böcek yedirdi kerpeten ile dişlerini söktü!

Şanlıurfa'da yaşayan 22 yaşındaki Vedat Kurt 2020 yılında Antalya'ya giderek bir kaportacıda işe başladı. Ancak parasını alamayan genç patrondan habersiz iş yerindeki 15 bin lirayı aldı. Bunun üzerine tam 2 gün 2 gece işkenceye uğradı! Böcek yerilen kerpetenle dişleri sökülen genç yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı.

İHA
Kaportacıdan işçiye akılalmaz işkence: Böcek yedirdi kerpeten ile dişlerini söktü!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Vedat Kurt, 2020 yılında Antalya'ya giderek bir kaportacıda işe başladı. İddiaya göre, işyeri sahibi, yaklaşık 10 ay çalışan Kurt'un her ay parasını eksik ödedi. Parasını isteyen Kurt, her defasında ödemeyi yaparız sözünü duyunca oyalandığını düşündü. Bir sabah işe giden Kurt, patrondan habersiz iş yerindeki 15 bin lirayı alıp İstanbul'a gitti.

Kaportacıdan işçiye akılalmaz işkence: Böcek yedirdi kerpeten ile dişlerini söktü!

PARAYI İADE ETTİ AMA…

Vedat Kurt'a ulaşamayan iş yeri sahibi, ailesine ulaşarak parasını istedi. Ailesi de Vedat Kurt'u arayarak durumu anlattı. Ailesinin başına bir şey gelmesinden korkan Kurt, Antalya'ya dönerek aldığı 15 bin lirayı geri ödedi.

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Kaportacıdan işçiye akılalmaz işkence: Böcek yedirdi kerpeten ile dişlerini söktü!

2 GÜN BOYUNCA SAYISIZ İŞKENCE!

İddiaya göre, daha sonrasında Ahmet T., Osman T., Serkan T. ve Adem A. tarafından depoya kilitlenen Kurt, sandalyeye bağlandı. İki gün boyunca sayısız işkence gören Kurt'un dişleri kerpetenle çekildi. Vücudunda darp nedeniyle morluklar oluşan Kurt'a hamamböcekleri yedirildi. Zanlılar yaptıkları tüm işkenceyi ise cep telefonuna kaydetti.

Kaportacıdan işçiye akılalmaz işkence: Böcek yedirdi kerpeten ile dişlerini söktü!

TELEFONDAKİ GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

İki gün boyunca işkence gören Vedat Kurt'un şikayetçi olmaması için yaralarının iyileşmesi beklendi. Depoda kilitli yaşamaya başlayan Kurt, tekrar şahısların güvenini kazanmaya çalıştı. İş yerinde çalışmaya devam eden Kurt, zanlıların cep telefonundaki görüntüleri gizlice kendi cep telefonuna aktardı. Savcılığa giden Kurt, karşı taraftan şikayetçi oldu. Savcılık şahısların cep telefonu üzerinde yaptığı incelemede işkencelere ait fotoğraflara ulaştı.

Kaportacıdan işçiye akılalmaz işkence: Böcek yedirdi kerpeten ile dişlerini söktü!

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Şikayetçi olduktan sonra tehditler almaya başladığını söyleyen Vedat Kurt, her gün aynı kabusla uyanıyor. Bir gün yine aynı acıları yaşamaktan korkan Kurt, yetkililerden yardım istedi. İşyeri sahiplerinin içeride biriken maaşını bir türlü vermediğini söyleyen Vedat Kurt, bir sabah işe gittiğinde masada bir miktar para gördüğünü ve bu parayı alıp İstanbul'a gittiğini söyledi. Parayı ailesine gönderemeden şahısların ailesini arayıp tehdit ettiğini söyleyen Kurt, korktuğu için parayı alıp Antalya'ya geri döndüğünü belirtti.

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