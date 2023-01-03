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Haberler Yaşam Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru 2023 | MSB ile Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 07:06

Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru 2023 | MSB ile Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?

Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılacağı duyuruldu. Alıma başvuruda bulunmak isteyen adaylar Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru ekranına erişme ve şartları öğrenmek isteyerek MSB ile 2023 Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir, nereden ve nasıl yapılır? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen MSB ile 2023 Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir, nereden ve nasıl yapılır? şeklindeki soruların yanıtları ve tüm detaylar.

Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru 2023 | MSB ile Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?

Kara Kuvvetleri komutanlığı 2023 yılında sözleşmeli er alımı yapacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanı gören ve başvuruda bulunmak isteyenler yoğun olarak MSB ile 2023 Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir, nereden ve nasıl yapılır? şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

KARA KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

2023 yılı Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru ekranı ve şartları şöyle;

Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru 2023 | MSB ile Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?

Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan detaylar şöyle;

1. Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.

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Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru 2023 | MSB ile Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?

2. Adaylar;

a. Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

b. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Sözleşmeli Er Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih yapacaktır. Tercih ekranında tercih önceliğine göre tüm tercihler (tüm sınıflar tercih edilecektir) mutlaka sıralanacak, sıralama işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edecektir.

Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru 2023 | MSB ile Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?

c. Tercih yaparken;

(1) Piyade, Piyade (Komando), Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, İkmal, Bakım, Ulaştırma, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner arasından tercih önceliğine göre tüm tercihlerini (tüm sınıflar tercih edilecektir) başvuru programında mutlaka belirtecek ve sıralayacak,

(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması, idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, milli sporcu belgesi, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sınıflandırılacak,

(3) Yapmış oldukları sınıf tercihlerine göre tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.

Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru 2023 | MSB ile Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?

ç. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, dosya içerisine koyarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.

UYARI:

Personel Temin Dairesi Başkanlığınca; başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler haricinde, güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve Nizamiye önündeki seyyar satıcılara/büfelere kesinlikle itibar etmeyiniz. Salon görevlileri tarafından sizin için kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır.

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