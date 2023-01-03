Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru 2023 | MSB ile Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?

Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılacağı duyuruldu. Alıma başvuruda bulunmak isteyen adaylar Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru ekranına erişme ve şartları öğrenmek isteyerek MSB ile 2023 Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir, nereden ve nasıl yapılır? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen MSB ile 2023 Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir, nereden ve nasıl yapılır? şeklindeki soruların yanıtları ve tüm detaylar.