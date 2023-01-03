Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru 2023 | MSB ile Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?

Kara Kuvvetleri komutanlığı 2023 yılında sözleşmeli er alımı yapacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanı gören ve başvuruda bulunmak isteyenler yoğun olarak MSB ile 2023 Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir, nereden ve nasıl yapılır? şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

KARA KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

2023 yılı Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru ekranı ve şartları şöyle;