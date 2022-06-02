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Haberler Yaşam Karabük’te Gezilecek Yerler - Karabük’te Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 12:57

Karabük’te Gezilecek Yerler - Karabük’te Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Karabük, Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan yakın zamanda şehir statüsüne sahip olmuş bir şehirdir. Şehrin bulunduğu topraklarda milattan önce 2500 yıllarından itibaren yerleşim yerleri bulunmuştur. Hitit, Helen, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait birçok esere ev sahipliği yapan Karabük, ziyaretçilerinin keyifli vakit geçireceği birçok tarihi ve turistik yere sahiptir. Peki, Karabük'te gezilecek tarihi mekânlar nelerdir? Karabük'te gezilecek doğal mekanlar nelerdir? Bu suallerin yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Karabük’te Gezilecek Yerler - Karabük’te Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Geleneksel evleri, tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle misafirlerine eşsiz tecrübeler tatma imkanı veren Karabük'te zaman seyahatçiler için oldukça keyifli geçmektedir. Karabük'te gezilecek turistik mekanlar nelerdir? Karabük'te gezilecek yerler nelerdir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Karabük’te Gezilecek Yerler - Karabük’te Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Karabük'te Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Karabük şehri gezilirken mutlaka uğranılması gereken tarihi ve turistik noktaları sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Safranbolu Evleri

Karabük'e bağlı Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Evleri adeta şehrin sembolü olmuş, kendine has ve otantik mimarisi ile görenleri hayran bırakmaktadır. Safranbolu Evleri, yolu Karabük'e düşen herkesin mutlaka görmesi gereken yerlerden birisidir.

Kristal Cam Teras

Safranbolu ilçesinde bulunan bu mekan enfes manzarası ile ilgileri üzerine çekmektedir. Yüksekliği 80 metre, genişliği ise 11 metre olan teras oldukça kabalık grupları ağırlama kapasitesi sahiptir. Karabük'ün önemli turistik mekanlarından birisi olan Kristal Cam Terasın civarında vakit geçirmek için kafeler ve restoranlar bulunmaktadır.

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Karabük’te Gezilecek Yerler - Karabük’te Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Safranbolu Kent Tarihi Müzesi

Geçmiş yıllarda Karabük Hükümet Konağı olarak kullanılan bina şimdilerde şehrin en önemli müzelerinden birisi olarak hizmet vermektedir. Karabük il merkezine 9 kilometre uzaklıkta olan Kent Tarihi Müzesinde birçok tarihi eser ve Karabük yöresine ait otantik eserler sergilenmektedir.

Tarihi Cinci Hamamı

Safranbolu ilçesinde yer alan tarihi hamam il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir bölgededir. 1645 yılında Cinci Hüseyin Hoca tarafından yaptırılan bu tarihi hamam günümüzde hala işlevine devam etmektedir. Kadınlar ve erkekler için ayrı bölümleri olan hamamda oldukça keyifli vakit geçirmek mümkün.

Köprülü Mehmet Paşa Camii

Safranbolu ilçesinin Çeşmeli Mahallesinde yer alan cami, 1661 yılında Osmanlı sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 17. Yüzyılın mimarisine örnek olan bu mekan Karabük'ün önemli inanç turizmi merkezlerinden birisidir.

Karabük’te Gezilecek Yerler - Karabük’te Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Karabük'te Gezilecek Doğal Mekanlar Nelerdir?

Karabük turunda, özellikle doğa sever ziyaretçilerin ilgisini çekecek doğal mekanları şöyle listeleyebiliriz;

Baklabostan Şelalesi

Karabük il merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Baklabostan Şelalesi, çevresini kaplayan orman ve doğası ile şehrin en beğenilen doğal mekanlarından birisidir. Birbirinden güzel ağaçlarla çevrili, 10 metre yüksekliğindeki şelale eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini beklemektedir.

Karabük’te Gezilecek Yerler - Karabük’te Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Mencilis Mağarası

Karabük şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bu mağara, Türkiye'nin büyük beşinci mağarası olma özelliğine sahiptir. Mencilis Mağarasına giriş 150 katlı bir merdivenden başlamaktadır. İçindeki enfes güzellikteki sarkıt, kaynak ve sütunlar ile ziyaretçilerine muazzam bir manzara sunmaktadır.

Şeker Kanyonu

Karabük'ün Yenice ilçesi sınırlarında bulunan Şeker Kanyonu yeşil bitki örtüsü ve türlü güzellikteki ağaçlarıyla adeta bir kartpostallık görüntüye sahiptir. Doğa sever ziyaretçilerine yürüyüş, kamp ve trekking yapma imkanı veren bu bölge Karabük'ün en güzel doğal mekanlarından birisidir.

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