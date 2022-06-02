Karabük’te Gezilecek Yerler - Karabük’te Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Safranbolu Kent Tarihi Müzesi

Geçmiş yıllarda Karabük Hükümet Konağı olarak kullanılan bina şimdilerde şehrin en önemli müzelerinden birisi olarak hizmet vermektedir. Karabük il merkezine 9 kilometre uzaklıkta olan Kent Tarihi Müzesinde birçok tarihi eser ve Karabük yöresine ait otantik eserler sergilenmektedir.

Tarihi Cinci Hamamı

Safranbolu ilçesinde yer alan tarihi hamam il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir bölgededir. 1645 yılında Cinci Hüseyin Hoca tarafından yaptırılan bu tarihi hamam günümüzde hala işlevine devam etmektedir. Kadınlar ve erkekler için ayrı bölümleri olan hamamda oldukça keyifli vakit geçirmek mümkün.

Köprülü Mehmet Paşa Camii

Safranbolu ilçesinin Çeşmeli Mahallesinde yer alan cami, 1661 yılında Osmanlı sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 17. Yüzyılın mimarisine örnek olan bu mekan Karabük'ün önemli inanç turizmi merkezlerinden birisidir.