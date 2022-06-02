Karabük’te Gezilecek Yerler - Karabük’te Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Karabük, Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan yakın zamanda şehir statüsüne sahip olmuş bir şehirdir. Şehrin bulunduğu topraklarda milattan önce 2500 yıllarından itibaren yerleşim yerleri bulunmuştur. Hitit, Helen, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait birçok esere ev sahipliği yapan Karabük, ziyaretçilerinin keyifli vakit geçireceği birçok tarihi ve turistik yere sahiptir. Peki, Karabük'te gezilecek tarihi mekânlar nelerdir? Karabük'te gezilecek doğal mekanlar nelerdir? Bu suallerin yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.