Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü

Edinilen bilgiye göre, okulların bir haftalık tatile girmesini fırsat bilen 70 yaşındaki Muzayin Tezcan yanına eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve torunları Gökçe Ayhan (5 aylık) ile Mehmet Arda Şenka'yı (14) alarak Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde çalışan kızını görmek için Burdur'dan yola çıktı.