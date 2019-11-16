Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü
Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü
Karabük'te meydana gelen feci kazada bir aile yok oldu. Burdur'dan Karabük'te yaşayan kızlarını görmek için gelen 5 kişilik aileden 4'ü kazada öldü. Okul tatilini fırsat bilip yola çıkan aileden baba, anne, kızı ve torunu hayatını kaybetti. Olay yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve durumu ciddi olan 5 aylık Gökçe Ayhan da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.