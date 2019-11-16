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'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü

'te meydana gelen feci kazada bir aile yok oldu. 'dan Karabük'te yaşayan kızlarını görmek için gelen 5 kişilik aileden 4'ü kazada öldü. Okul tatilini fırsat bilip yola çıkan aileden baba, anne, kızı ve torunu hayatını kaybetti. Olay yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve durumu ciddi olan 5 aylık Gökçe Ayhan da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 19:17
Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü

Edinilen bilgiye göre, okulların bir haftalık tatile girmesini fırsat bilen 70 yaşındaki Muzayin Tezcan yanına eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve torunları Gökçe Ayhan (5 aylık) ile Mehmet Arda Şenka'yı (14) alarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde çalışan kızını görmek için 'dan yola çıktı.

Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü

Aile, kente 8 kilometre kala bariyerlere çarparak yaptı. Kazada, sürücü ile birlikte eşi Fetiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan, olay yerinde hayatını kaybederken, 5 aylık torunu Gökçe Kayhan ile Mehmet Arda Şenka yaralandı.

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Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü

Yaralılar ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, durumu ciddi olan 5 aylık Gökçe Ayhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü

Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından cesetler yaklaşık iki saat sonra otomobilden çıkarılarak Belediyesi cenaze aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü
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Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü
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