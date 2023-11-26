Haberler
Yaşam
Karaciğeri yenilerken 72 saatte 4 kilo verdiriyor! Tüm vücudu arındıran mucize içecek...
Giriş Tarihi: 26.11.2023 14:12
Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
14:14
Karaciğeri yenilerken 72 saatte 4 kilo verdiriyor! Tüm vücudu arındıran mucize içecek...
Karaciğerde biriken toksin, sağlığı tehdit edebilecek risklere kapı aralayabilir. Özellikle yenileyici etkisiyle genel sağlık üzerindeki büyük desteği sebebiyle karaciğerin sağlıklı bir organ olarak sürekliliği büyük önem taşıyor. İşte karaciğerinizi 72 saatte temizleyerek 4 kilo verdiren içecek!