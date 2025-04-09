Karadağ planı yapan Türk çift hayatının şokunu yaşadı: 325 bin euro buhar oldu!

Sonra bir evi beğendik, ısrar da edince 'Bu ülkenin yasalarına göre noterden ön satış sözleşmesini yapın, 15 gün müsaade alın' dedi. Dediğini yaptık ancak 15 gün sonra ne parayı getirdi ne de evi alabildik. Sonrasında hiç yüz yüze görüşemedik. 'Parayı ödeyeceğim, kusura bakmayın' diyor, oyalıyor. Mahkemelere başvuracağımızı söyledik. Bu kez gazetede ailemizle ilgili okuduğu bir haber üzerine paramızı vermediğini söyledi. Başımıza talihsiz bir olay gelmişti. Kardeşim Haşmet Gürkan (54), oğlu Devrim Gürkan (31) tarafından öldürülmüştü. Oğlu Devrim Gürkan'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Orada zaten mağdur biziz. Haberi tam olarak okusaydı mağdurun da şikayetçinin de biz olduğumuzu görecekti. Amacı, dolandırıcılıktan ceza davası açılmamasını sağlamak. Bizim gibi Karadağ'da mağdur olan 50'den fazla insan var olduğunu duyduk. Türk adaletine güveniyorum. Soruşturma derin yürütülüyor. Ayrıca Karadağ'daki savcılara da teşekkür ediyorum. Dosyayı titizlikle inceliyorlar" diye konuştu.