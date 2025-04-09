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Karadağ planı yapan Türk çift hayatının şokunu yaşadı: 325 bin euro buhar oldu!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
10:17
Karadağ planı yapan Türk çift hayatının şokunu yaşadı: 325 bin euro buhar oldu!
Duyanları şaşkına çevrine olay İzmir'de yaşandı. İskenderve Dürdane Gürkan (60) çifti, Karadağ'a yerleşme karar aldı. Çift, sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Ş.'ye (41) toplam 325 bin avro (yaklaşık 13 milyon 500 bin TL) ödeme yaptı. Bakın sonrasında neler yaşandı…