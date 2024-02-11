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Karadeniz’de esrarengiz ses paniği: Hayatımda böyle bir şey duymadım!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
15:29
Karadeniz’de esrarengiz ses paniği: Hayatımda böyle bir şey duymadım!
Karadeniz'in kıyı şeridindeki kentlerde duyulan ve sosyal medyanın gündemine oturan esrarengiz sesin kaynağı 36 saattir çözülemiyor. Vatandaşlar, "Hayatımızda böyle ses duymadık" derken, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, "Sesin, savaş uçaklarının yol açtığı sonik patlamalardan olabileceği ihtimali görülüyor" diyor...