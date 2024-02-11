Karadeniz’de esrarengiz ses paniği: Hayatımda böyle bir şey duymadım!

Sosyal medyanın da gündemine oturan patlama sesini, o anlarda evlerinde bulunan bir çok insan duyduğunu ifade etti. Denizden geldiği tahmin edilen sesi tarif etmekte zorlanan görgü tanıkları, uğultu şeklinde duyulan sesin kaynağını ve sebebini öğrenebilmek için sosyal medyada araştırma yaptı. Sesi işitenler, "boğuk bir patlama", "gök gürültüsü ile patlama sesi arasında bir ses" diyerek tarif edebildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise sesi duydukları anlarda evlerinin kapı ve pencerelerinde küçük çaplı "titreme" olarak tabir ettikleri bir sarsıntı da hissettiklerini ifade etti.



