Karadut dizisi ne zaman başlıyor? ATV yeni dizisi Karadut oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!

KARADUT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Heyecanlı fragmanı ile ses getiren Karadut dizisi güçlü kadrosu ve hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Fragmanlar "yakında" başlığı ile paylaşılıyor.