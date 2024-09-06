Giriş Tarihi: 06.09.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
23:40
Karadut dizisi ne zaman başlıyor? ATV yeni dizisi Karadut oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!
İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ı bir araya getiren Karadut dizisi ne zaman başlıyor dizi takipçilerinin gündeminde. ATV yeni dizisi çarpıcı fragmanı ile ses getirirken kadrosu ve hikayesi de dikkat çekiyor. Yaz arası ardından yeniden gündemde olan diziler arasında ön plana çıkan yapım için şimdiden heyecan dorukta. İşte, Karadut dizisi oyuncuları ve konusu...