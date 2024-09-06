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Giriş Tarihi: 06.09.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 23:40

Karadut dizisi ne zaman başlıyor? ATV yeni dizisi Karadut oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ı bir araya getiren Karadut dizisi ne zaman başlıyor dizi takipçilerinin gündeminde. ATV yeni dizisi çarpıcı fragmanı ile ses getirirken kadrosu ve hikayesi de dikkat çekiyor. Yaz arası ardından yeniden gündemde olan diziler arasında ön plana çıkan yapım için şimdiden heyecan dorukta. İşte, Karadut dizisi oyuncuları ve konusu...

Karadut dizisi ne zaman başlıyor? ATV yeni dizisi Karadut oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!

Karadut dizisi oyuncuları, konusu ve karakterleri ile gündemde. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin ilk bölümü için bekleyiş başladı. Peki; Karadut dizisi ne zaman başlıyor?

Karadut dizisi ne zaman başlıyor? ATV yeni dizisi Karadut oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!

KARADUT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Heyecanlı fragmanı ile ses getiren Karadut dizisi güçlü kadrosu ve hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Fragmanlar "yakında" başlığı ile paylaşılıyor.

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Karadut dizisi ne zaman başlıyor? ATV yeni dizisi Karadut oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!

KARADUT DİZİSİ KONUSU

Ekranın yeni çifti 'Tayfun' (Şükrü Özyıldız) ve 'Zuhal' (İrem Helvacıoğlu) hikayesine başlıyor. Aşk ve aile bağlarını, göze alınan bedeller ile anlatacak olan 'Karadut', hikayesi ve performanslarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Karadut dizisi ne zaman başlıyor? ATV yeni dizisi Karadut oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!

KARADUT DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Karadut dizisi ne zaman başlıyor? ATV yeni dizisi Karadut oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!
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