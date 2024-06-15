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Karaman bayram namazı saati 2024! Karaman’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:56
Karaman bayram namazı saati 2024! Karaman’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Karaman bayram namazı saati 2024 Diyanet ile açıklandı. Diyanet İşleri tarafından her il için ayrı ayrı bayram namazı saatleri duyuruldu. Bilindiği üzere Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Peki, Karaman'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 16 Haziran Pazar Karaman bayram namazı vakti