Karaman Piknik Alanları 2022 - Karaman’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Karaman Piknik ve Mesire Yerleri Nerelerdir?

Ülkemizde koyunu ile meşhur olan Karaman'ın yeşil arazileri ve mesire alanları, yaz aylarında piknik yapmaya gelenler için doğa harikası bir ortam sunar. Karaman'a ait belli başlı piknik yerleri ise şunlardır:

1.Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı

Otoparkı, futbol ve basketbol sahası, yürüyüş yolları, köprüsü, çardakları, yeşil alanları ve çocuk parkı bulunan çok yönlü bir mesire yeridir.