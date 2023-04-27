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Haberler Yaşam Karaman Piknik Alanları 2022 - Karaman'da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:05

Karaman Piknik Alanları 2022 - Karaman'da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Hititler'den bu yana farklı medeniyetlerin hakimiyeti altına giren Karaman, İç Anadolu'ya ait bir şehirdir. Coğrafi özellikleri ve iklimi ile tamamen İç Anadolu'nun etkisi altındadır. Yazlar, sıcak ve kurak iken, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Birçok güzelliğe sahip olsa bile, yeterince tanıtımı yapılmadığı için turizmde geri plandadır. Özellikle Karaman mesire alanları, sıcak yaz aylarında vakit geçirmek için en uygun yerlerdir. Karaman piknik yerleri bitki ve ağaç türleri bakımından zengindir. İşte Karaman piknik alanları nerelerdir sorusunun cevabı…

Karaman Piknik Alanları 2022 - Karaman’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Denizi olmayan Karaman, Konya, Mersin ve Antalya ile sınırdır. Bu anlamda Akdeniz'e bir geçiş noktasıdır. Tarıma, hayvancılığa ve ormancılığa dayanan ekonomisi sayesinde gelişmekte olan illerdendir. Bu ilde tarihi ve doğal bir çok değer bulunur. Karaman Müzesi, Hatuniye Medresesi, Karaman Kalesi, Tartan Konağı, Yunus Emre Camii ve Aktekke Camii gibi tarihi mekanların haricinde, parkları, mağaraları ve Karaman mesire alanları ile merak uyandırır. Karaman piknik alanları, gölleri, ağaçları, yeşil alanları ve sağladığı diğer hizmetler ile ziyaretçilerin güzel bir gün geçirmelerine yardımcı olur. Karaman piknik yerleri hakkında detaylar yazımızda…

Karaman Piknik Alanları 2022 - Karaman’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Karaman Piknik ve Mesire Yerleri Nerelerdir?

Ülkemizde koyunu ile meşhur olan Karaman'ın yeşil arazileri ve mesire alanları, yaz aylarında piknik yapmaya gelenler için doğa harikası bir ortam sunar. Karaman'a ait belli başlı piknik yerleri ise şunlardır:

1.Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı

Otoparkı, futbol ve basketbol sahası, yürüyüş yolları, köprüsü, çardakları, yeşil alanları ve çocuk parkı bulunan çok yönlü bir mesire yeridir.

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Karaman Piknik Alanları 2022 - Karaman’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Dereköy Mesire Yeri

Yemyeşil ağaçların arasında, mangal ve hamak keyfi yapmak isteyenlerin aradığı adreslerden biridir. Göl ve akarsuyun etrafında bulunan alan, peyzaj çalışmalarına tabi tutulmamıştır. Bundan dolayı tamamen doğal bir ortamdır.

3.Gökçe Çamlığı Mesire Yeri

Gelenler için piknik yapma kolaylığı sağlayan masalar ile çardaklar, doğa yürüyüşü yapmaya uygun doğal alan ve hayranlık uyandıran manzarası ile Karaman'ın en çok ziyaret edilen mesire yerlerindendir.

Karaman Piknik Alanları 2022 - Karaman’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

4.Piri Reis Parkı

Şehrin ortasına yeşili getiren Piri Reis Parkı'nın peyzaj mimarı, Karaman Belediyesi tarafından 2014 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Süs havuzları, çimleri, yürüyüş yolları ve spor aletleri ile piknik yapılmaya müsait alanlardandır.

Karaman Piknik Alanları 2022 - Karaman’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Kuğulu Park

Yürüyüş yolları, bankları, çardakları, çimleri, süs havuzu, fıskiyeleri, asma köprüsü ile görsel şölen sunan bir piknik yeridir.

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