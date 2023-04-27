Karaman Piknik Alanları 2022 - Karaman’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Hititler'den bu yana farklı medeniyetlerin hakimiyeti altına giren Karaman, İç Anadolu'ya ait bir şehirdir. Coğrafi özellikleri ve iklimi ile tamamen İç Anadolu'nun etkisi altındadır. Yazlar, sıcak ve kurak iken, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Birçok güzelliğe sahip olsa bile, yeterince tanıtımı yapılmadığı için turizmde geri plandadır. Özellikle Karaman mesire alanları, sıcak yaz aylarında vakit geçirmek için en uygun yerlerdir. Karaman piknik yerleri bitki ve ağaç türleri bakımından zengindir. İşte Karaman piknik alanları nerelerdir sorusunun cevabı…