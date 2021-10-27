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Haberler Yaşam Karaman'da şok! Anne-kız fuhuş imparatorluğu kurmuşlar
Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 12:55

Karaman'da şok! Anne-kız fuhuş imparatorluğu kurmuşlar

Karaman'da yaşları 16 ile 18 arasında olan kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şebekenin liderliğini Ayşe Ş. (47) ile kızı Pınar A.'nın (20) yaptığı ortaya çıktı.

DHA
Karaman’da şok! Anne-kız fuhuş imparatorluğu kurmuşlar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir şebekenin kentte 18 yaşından küçük kızlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

Karaman’da şok! Anne-kız fuhuş imparatorluğu kurmuşlar

Yapılan çalışma kapsamında polis, yaklaşık 150 kişinin bilgisine başvurdu.

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Karaman’da şok! Anne-kız fuhuş imparatorluğu kurmuşlar

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 10'un üzerindeki kız çocuğunu, düğün ve asker eğlencelerine götürüp orada anlaştıkları erkeklerle bağ evi ve apart dairelerde fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

Karaman’da şok! Anne-kız fuhuş imparatorluğu kurmuşlar

Polis, şebeke içinde evli kadınların da yine para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini saptadı. Polis ekipleri, dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Karaman’da şok! Anne-kız fuhuş imparatorluğu kurmuşlar

Operasyonda Ayşe Ş., kızı Pınar A., A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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