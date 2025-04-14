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Haberler Yaşam Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla gündemde! ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler bekliyor?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:19

Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla gündemde! ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler bekliyor?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardelenler'in son bölümde yaşanan olayların ardından, gözler şimdi yeni bölüm fragmanına çevrildi. Duygu yüklü hikayesiyle izleyicinin kalbinde yer edinen dizinin sevenleri Kardelenler 10. bölüm fragmanı için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, c, gelecek hafta neler olacak? İşte, merak edilen detaylar…

Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla gündemde! ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler bekliyor?

ATV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Kardelenler, her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde yaşanan heyecan dolu olayların ardından gözler Kardelenler 10. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla gündemde! ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler bekliyor?

KARDELENLER 10. BÖLÜM FRAGMANI

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardelenler'in yeni bölüm fragmanı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KARDELENLER FRAGMAN

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Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla gündemde! ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler bekliyor?

KARDELENLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur. Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla gündemde! ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler bekliyor?

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.