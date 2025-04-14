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Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla gündemde! ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler bekliyor?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
06:19
Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla gündemde! ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler bekliyor?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardelenler'in son bölümde yaşanan olayların ardından, gözler şimdi yeni bölüm fragmanına çevrildi. Duygu yüklü hikayesiyle izleyicinin kalbinde yer edinen dizinin sevenleri Kardelenler 10. bölüm fragmanı için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, c, gelecek hafta neler olacak? İşte, merak edilen detaylar…