Haberler
Yaşam
KARDELENLER 10.BÖLÜM İZLE SAYFASI: ATV ile Kardelenler son bölüm izle bilgisi, tek parça
Giriş Tarihi: 20.04.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
17:58
KARDELENLER 10.BÖLÜM İZLE SAYFASI: ATV ile Kardelenler son bölüm izle bilgisi, tek parça
ATV'nin dikkat çeken yapımlarından Kardelenler dizisi, bu akşam 10. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, Gül Abus Semerci'nin ise senaryosunu yazdığı dizi, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin yüzleşmelerini konu alıyor. Bu hafta, Hicran'ın gözleri önünde yaralanan Kahraman, acil olarak hastaneye kaldırılırken; Ferit okulda, bir kez daha çifte standartlarla karşılaşır. Peki, bu hafta yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte ATV ile Kardelenler son bölüm izle, tek parça, full HD olarak...