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Giriş Tarihi: 20.04.2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 17:58

KARDELENLER 10.BÖLÜM İZLE SAYFASI: ATV ile Kardelenler son bölüm izle bilgisi, tek parça

ATV'nin dikkat çeken yapımlarından Kardelenler dizisi, bu akşam 10. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, Gül Abus Semerci'nin ise senaryosunu yazdığı dizi, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin yüzleşmelerini konu alıyor. Bu hafta, Hicran'ın gözleri önünde yaralanan Kahraman, acil olarak hastaneye kaldırılırken; Ferit okulda, bir kez daha çifte standartlarla karşılaşır. Peki, bu hafta yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte ATV ile Kardelenler son bölüm izle, tek parça, full HD olarak...

KARDELENLER 10.BÖLÜM İZLE SAYFASI: ATV ile Kardelenler son bölüm izle bilgisi, tek parça

Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi usta oyuncuları buluşturan Kardelenler dizisi, yeni bölümüyle yine merak uyandırıyor. Uzun yıllar sonra yolları kesişen kardeşlerin geçmişle hesaplaşmasını işleyen yapım, gizem dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Kardelenler son bölüm izle tek parça ve kesintisiz...

KARDELENLER 10.BÖLÜM İZLE SAYFASI: ATV ile Kardelenler son bölüm izle bilgisi, tek parça

KARDELENLER SON BÖLÜM İZLE

Kardelenler dizisi 20 Nisan Pazar akşamı 10. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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KARDELENLER 10.BÖLÜM İZLE SAYFASI: ATV ile Kardelenler son bölüm izle bilgisi, tek parça

KARDELENLER SON BÖLÜM ÖZET

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur. Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

KARDELENLER 10.BÖLÜM İZLE SAYFASI: ATV ile Kardelenler son bölüm izle bilgisi, tek parça

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur.

KARDELENLER 10.BÖLÜM İZLE SAYFASI: ATV ile Kardelenler son bölüm izle bilgisi, tek parça

Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.