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Giriş Tarihi: 20.04.2025 23:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 23:54

KARDELENLER 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

ATV'nin etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çeken Kardelenler dizisinin yeni bölüm tanıtımı merak konusu oldu. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi usta isimleri buluşturan yapım, yıllar sonra yolları kesişen kardeşlerin sürükleyici hikayesini ekranlara taşıyor. 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin 11. bölüm fragmanı için heyecan dorukta.Peki, Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar…

KARDELENLER 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve büyük ilgi gören Kardelenler dizisi, yeni bölüme dair tanıtımıyla yeniden gündeme geldi. Senaryosu Gül Abus Semerci imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini ise Serkan Birinci üstleniyor. İzleyiciler, gelecek hafta kardeşlerin karşılaşacağı sürpriz gelişmeleri merakla bekliyor. Peki, Kardelenler 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

KARDELENLER 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KARDELENLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

ATV'nin her pazar akşamı yayınlanan dizisi Kardelenler'in 11. bölüm fragmanı gündemde. Dizinin yeni bölüm tanıtımını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

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KARDELENLER 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KARDELENLER SON BÖLÜM İZLE

Kardelenler dizisi 20 Nisans Pazar akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

KARDELENLER SON BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ!

KARDELENLER 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KARDELENLER SON BÖLÜM ÖZET

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur. Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

KARDELENLER 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur.