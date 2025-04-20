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KARDELENLER 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
23:54
KARDELENLER 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
ATV'nin etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çeken Kardelenler dizisinin yeni bölüm tanıtımı merak konusu oldu. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi usta isimleri buluşturan yapım, yıllar sonra yolları kesişen kardeşlerin sürükleyici hikayesini ekranlara taşıyor. 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin 11. bölüm fragmanı için heyecan dorukta.Peki, Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar…