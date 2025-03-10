Kardelenler 7. bölüm fragmanı izle! Kardelenler yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?

Raci ile Gülcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Koray'la iş yapmak üzere evlerine gelen ortakları, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar. Asiye'nin doğum gününü kutlamak için kebapçıda bir araya gelen Korkmaz ailesi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.