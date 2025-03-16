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Giriş Tarihi: 16.03.2025 23:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:36

KARDELENLER 8.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Dikkat çekici hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kilitleyen Kardelenler, yeni bölüm fragmanı için merakla bekleniyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizi, uzun yıllar sonra karşı karşıya gelen kardeşlerin çarpıcı öyküsünü anlatıyor. Son bölümde, Kebapçı'da meydana gelen zarar ve Fatoş'un baskılarına daha fazla dayanamayan Kahraman'ın aldığı radikal karar, Korkmaz ailesinde büyük bir sarsıntıya yol açtı. Peki, Kardelenler 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar…

KARDELENLER 8.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardelenler, yeni bölüm fragmanıyla gündemde. Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Seyirciler, gelecek bölümde kardeşlerin hayatında neler olacağını heyecanla bekliyor. İşte, Kardelenler 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KARDELENLER 8.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KARDELENLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

ATV'nin her pazar akşamı yayınlanan dizisi Kardelenler'in 8. bölüm fragmanı gündemde. Dizinin yeni bölüm tanıtımını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

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KARDELENLER 8.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KARDELENLER SON BÖLÜM İZLE

Kardelenler dizisi 16 Mart Pazar akşamı 7. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

KARDELENLER SON BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ!

KARDELENLER 8.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KARDELENLER SON BÖLÜM ÖZETİ

"Kocan seni aldatıyor!"

Kebapçıda korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan Korkmaz ailesi, yaralanan Asiye için hastanede büyük panik yaşarlar. Parla ile Ferit'in birbirinden habersiz yazışmaları, Leo ile Pelinsu cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

KARDELENLER 8.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Arif ile Hicran, evi geçindirebilmek için çareler ararken, Çınar ise kebapçıya saldıranların yakalanması için çabalamaktadır. Koray ile Menekşe'ye karşı sinsi bir plan yapan Rüya'nın işi umduğu gibi gitmez.