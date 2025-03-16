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KARDELENLER 8.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
23:36
KARDELENLER 8.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Dikkat çekici hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kilitleyen Kardelenler, yeni bölüm fragmanı için merakla bekleniyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizi, uzun yıllar sonra karşı karşıya gelen kardeşlerin çarpıcı öyküsünü anlatıyor. Son bölümde, Kebapçı'da meydana gelen zarar ve Fatoş'un baskılarına daha fazla dayanamayan Kahraman'ın aldığı radikal karar, Korkmaz ailesinde büyük bir sarsıntıya yol açtı. Peki, Kardelenler 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar…