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Giriş Tarihi: 02.02.2025 19:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 19:52

KARDELENLER İLK BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! ATV canlı yayın ekranı ile Kardelenler 1. bölüm izle tamamı

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, bugün izleyicilerle buluşuyor. Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı dizi, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin gizemli ve sırlarla dolu yüzleşmelerine odaklanıyor. Derin drama ve gerilim öğeleriyle merak uyandıran Kardelenler ilk bölüm izle ekranı ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte, ATV ile Kardelenler 1. bölüm izle, tek parça ve full HD.

KARDELENLER İLK BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! ATV canlı yayın ekranı ile Kardelenler 1. bölüm izle tamamı

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, izleyicilerle ilk bölümüyle buluşuyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi tanınmış oyuncuları bir araya getiren yapım, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin gizemli yüzleşmelerini konu alıyor. Derin drama ve gerilim unsurlarıyla dikkat çeken Kardelenler, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte, ATV ile Kardelenler 1. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz.

KARDELENLER İLK BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! ATV canlı yayın ekranı ile Kardelenler 1. bölüm izle tamamı

KARDELENLER İLK BÖLÜM İZLE!

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler'in 2 Şubat 2025 tarihli ilk bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KARDELENLER İZLE

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KARDELENLER İLK BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! ATV canlı yayın ekranı ile Kardelenler 1. bölüm izle tamamı

KARDELENLER 1. BÖLÜM KONUSU

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.

Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

KARDELENLER İLK BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! ATV canlı yayın ekranı ile Kardelenler 1. bölüm izle tamamı

DİZİ KARAKTERLERİ

Barış Falay - Koray Gündoğan

Korkmaz ailesinin damadı, Menekşe'nin kocası… Şık giyinen, lüks zevkleri olan bir adamdır. Dışarıdan bakıldığında bir adamda olması gereken tüm özellikler ondaymış gibi gözükür. Fakat kibir, Koray'ın gerçek kimliğinin ta kendisidir.

Serhat Kılıç - Raci Korkmaz

Çocuk gibi coşkulu ve hayat dolu bir adam... İşleri kendi çıkarına döndürmeye bayılır, üçkağıtçı bir zekaya sahiptir. Öyle tatlı dillidir ki, insanın içini ısıtan sözlerle yılanı deliğinden çıkarabilir.

KARDELENLER İLK BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! ATV canlı yayın ekranı ile Kardelenler 1. bölüm izle tamamı

Ahu Yağtu - Menekşe Gündoğan

Zenginliğin büyüsüne kapılmış, dilinden parayı düşürmeyen bir kadındır. Yıllar içinde kendi benliğini, fikirlerini kaybetmiş; kocasının etrafında pervane olmuştur. Menekşe'nin hayatı kendi elleriyle ördüğü bir hapishaneden ibarettir.

Ayda Aksel - Hicran Korkmaz

68 yaşında, sabırlı ve kanaatkar bir kadındır. Onun dünyasında ailesi her şeyden önce gelir; eşi ve beş çocuğunun mutluluğu, onun yaşamındaki en büyük amaçtır. Onun hikayesi fedakarlığın ve aileye adanmışlığın örneği olan bir kadının hikayesidir.

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