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Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:06

Kardeşler arasındaki kavga feci bitti: Araya giren annesini bıçaklayarak öldürdü!

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen kan donduran olayda araları bozuk olan kardeşler kavgaya tutuştu. Kardeşlerden biri araya giren annesini ve ağabeyini bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte vahşetin detayları..

DHA
Kardeşler arasındaki kavga feci bitti: Araya giren annesini bıçaklayarak öldürdü!

Evlat vahşeti dün akşam saat 19,30 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi.

Kardeşler arasındaki kavga feci bitti: Araya giren annesini bıçaklayarak öldürdü!

İddiaya göre, kardeşler arasında daha önce yaşanan tartışma akşam saatlerinde tekrardan başladı. Kardeşlerin kavgası sokakta da devam ederken, mahalle sakinleri araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

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Kardeşler arasındaki kavga feci bitti: Araya giren annesini bıçaklayarak öldürdü!

Kardeşlerden biri yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı. Ardından araya girmeye çalışan kardeşini ve annesi A.Y.'yi bıçakladı.

Kardeşler arasındaki kavga feci bitti: Araya giren annesini bıçaklayarak öldürdü!

Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kardeşler arasındaki kavga feci bitti: Araya giren annesini bıçaklayarak öldürdü!

Ekipler saldırgan kardeşi olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü.

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