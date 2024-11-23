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Kardeşler arasındaki kavga feci bitti: Araya giren annesini bıçaklayarak öldürdü!
Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
13:06
Kardeşler arasındaki kavga feci bitti: Araya giren annesini bıçaklayarak öldürdü!
İstanbul Sultangazi'de meydana gelen kan donduran olayda araları bozuk olan kardeşler kavgaya tutuştu. Kardeşlerden biri araya giren annesini ve ağabeyini bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte vahşetin detayları..