Kardeşlerim Süreyya kimdir, Süsen’le bağlantısı ne? Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi oyuncuları buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, Süreyya karakteriyle yapıma katıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Kardeşlerim Süreyya kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin 99. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin Süsen ile bir bağlantısı bulunuyor. Peki, Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kardeşlerim'in Süreyya'sı Şeyma Korkmaz hayatı hakkında merak edilenler…