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Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:20 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:20

Kardeşlerim Süreyya kimdir, Süsen’le bağlantısı ne? Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Lizge Cömert, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 7 Ekim tarihli yeni bölümde yapıma Süreyya dahil oluyor. Süreyya karakterine hayat veren oyuncu Şeyma Korkmaz hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri bu kapsamda araştırılıyor. Süsen'le bağlantısı olan yeni karakterin dizide dengeleri nasıl değiştireceği merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim Süreyya kimdir, Süsen'le bağlantısı ne? Kardeşlerim'in Süreyya'sı Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şeyma Korkmaz hakkında bilgiler…

Kardeşlerim Süreyya kimdir? Süsen’le bağlantısı var! Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi oyuncuları buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, Süreyya karakteriyle yapıma katıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Kardeşlerim Süreyya kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin 99. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin Süsen ile bir bağlantısı bulunuyor. Peki, Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kardeşlerim'in Süreyya'sı Şeyma Korkmaz hayatı hakkında merak edilenler…

Kardeşlerim Süreyya kimdir? Süsen’le bağlantısı var! Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

KARDEŞLERİM 99. BÖLÜMÜ İLE EKRANLARA GELİYOR!

ATV ekranlarının NGM Media imzalı dizisi Kardeşlerim, 7 Ekim Cumartesi akşamı 99. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin ekrana gelecek yeni bölümünde Süreyya karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Kardeşlerim Süreyya kimdir? Süsen’le bağlantısı var! Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

KARDEŞLERİM SÜREYYA KİMDİR?

Şeyma Korkmaz, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizide Süreyya karakterine hayat verecek.

Kardeşlerim Süreyya kimdir? Süsen’le bağlantısı var! Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Süreyya, Lizge Cömert'in hayat verdiği Süsen'in annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kardeşlerim Süreyya kimdir? Süsen’le bağlantısı var! Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

20 Aralık 1988 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Şeyma Korkmaz, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğudur. İlkokulu Eskişehir'de okuyan Şeyma Korkmaz, 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti.

Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden mezun olan Korkmaz, üniversite eğitimini Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı.

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu, aynı zamanda fotomellik yapıyor.

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