Kardeşlerim Süreyya kimdir, Süsen’le bağlantısı ne? Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Lizge Cömert, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 7 Ekim tarihli yeni bölümde yapıma Süreyya dahil oluyor. Süreyya karakterine hayat veren oyuncu Şeyma Korkmaz hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri bu kapsamda araştırılıyor. Süsen'le bağlantısı olan yeni karakterin dizide dengeleri nasıl değiştireceği merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim Süreyya kimdir, Süsen'le bağlantısı ne? Kardeşlerim'in Süreyya'sı Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şeyma Korkmaz hakkında bilgiler…