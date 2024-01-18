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'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı: Genç kız seyir halindeki araçtan atladı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
10:31
'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı: Genç kız seyir halindeki araçtan atladı!
Erzurum'da sevgilisi ile dolaşan bir kızın cep telefonuna başka bir erkekten 'karım' yazılı mesaj geldi. Mesajı gören erkek arkadaşının durumu kızın ailesine anlatacağını söylemesi üzerine korkan genç kız, seyir halindeki otomobilden atladı. Genç kız ağır yaralanırken, sevgilisi polis tarafından gözaltına alındı.