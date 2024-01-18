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Haberler Yaşam 'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı: Genç kız seyir halindeki araçtan atladı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 10:31

'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı: Genç kız seyir halindeki araçtan atladı!

Erzurum'da sevgilisi ile dolaşan bir kızın cep telefonuna başka bir erkekten 'karım' yazılı mesaj geldi. Mesajı gören erkek arkadaşının durumu kızın ailesine anlatacağını söylemesi üzerine korkan genç kız, seyir halindeki otomobilden atladı. Genç kız ağır yaralanırken, sevgilisi polis tarafından gözaltına alındı.

Ayşe Nur ERDOĞDU
’Karım’ yazılı mesaj ortalığı karıştırdı: Genç kız seyir halindeki araçtan atladı!

İnanılmaz olay, Yakutiye ilçesi ile Aziziye ilçesini birbirine bağlayan Farabi Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan Hümeyra Ç. ile Abdurrahman Ö. buluşup, hafif ticari araçla gezintiye çıktı.

’Karım’ yazılı mesaj ortalığı karıştırdı: Genç kız seyir halindeki araçtan atladı!

Bir süre sonra Hümeyra Ç.'nin telefonuna "karım" yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören Abdurrahman Ö., Hümeyra Ç. ile tartışmaya başladı.

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’Karım’ yazılı mesaj ortalığı karıştırdı: Genç kız seyir halindeki araçtan atladı!

Abdurrahman Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp, karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. Abdurrahman Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi Hümeyra Ç.'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyledi.

’Karım’ yazılı mesaj ortalığı karıştırdı: Genç kız seyir halindeki araçtan atladı!

KENDİNİ YOLA ATTI!
A.Ö.'nün bu sözleri üzerine paniğe kapılıp korkan H.Ç., seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kendisini yola attı.

’Karım’ yazılı mesaj ortalığı karıştırdı: Genç kız seyir halindeki araçtan atladı!

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen H.Ç., olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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