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Karısından habersiz taşınmaz satan kocaya şok! Kişilik haklarına saldırı sayıldı
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
06:23
Karısından habersiz taşınmaz satan kocaya şok! Kişilik haklarına saldırı sayıldı
Samsun'da yaşayan Açelya K., 30 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı kocasının kendisinin görüşünü almadan habersizce tarlasını satarak ilk karısından olan oğluna ev aldığını belirterek boşanma ve tazminat davası açtı. Kadının tazminat talebini reddeden yerel mahkemenin kararını Yargıtay bozdu. Yargıtay, taşınmazı eşinin görüşünü almadan satan kocanın ekonomik anlamda güven sarsıcı davranışta bulunduğunu belirterek kocayı hem maddi hem de manevi tazminata mahkum etti.