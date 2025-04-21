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Haberler Yaşam Karısından habersiz taşınmaz satan kocaya şok! Kişilik haklarına saldırı sayıldı
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:23

Karısından habersiz taşınmaz satan kocaya şok! Kişilik haklarına saldırı sayıldı

Samsun'da yaşayan Açelya K., 30 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı kocasının kendisinin görüşünü almadan habersizce tarlasını satarak ilk karısından olan oğluna ev aldığını belirterek boşanma ve tazminat davası açtı. Kadının tazminat talebini reddeden yerel mahkemenin kararını Yargıtay bozdu. Yargıtay, taşınmazı eşinin görüşünü almadan satan kocanın ekonomik anlamda güven sarsıcı davranışta bulunduğunu belirterek kocayı hem maddi hem de manevi tazminata mahkum etti.

Halit TURAN
Karısından habersiz taşınmaz satan kocaya şok! Kişilik haklarına saldırı sayıldı

Samsun'da yaşayan Buğra K. ve Açelya K. 30 yıl önce ikinci evliliklerini yaptı. Açelya K. geçen yıl Kumru Aile Mahkemesi'ne açtığı boşanma davasında evlilik birliği içinde edindikleri gayrimenkullerin eşi tarafından kendisinden habersiz olarak satıldığını, Buğra K.'nın ilk evliliğinden olan oğluna daire aldığı, bu alım için ayrıca kredi çekerek borçlandığını belirtti.

Karısından habersiz taşınmaz satan kocaya şok! Kişilik haklarına saldırı sayıldı

Evi terk etmek zorunda kaldığı içinde kızının evine gittiğini belirten kadın, yoksulluğa düştüğü için maddi-manevi tazminat ile nafaka talebinde bulundu.

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Karısından habersiz taşınmaz satan kocaya şok! Kişilik haklarına saldırı sayıldı

Aile mahkemesi kararında, tarafların boşanmasına karar verildi ancak tazminat talepleri reddedildi. Bunun üzerine kadının avukatı davayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Karısından habersiz taşınmaz satan kocaya şok! Kişilik haklarına saldırı sayıldı

İstinaf Mahkemesi, kocanın kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığını, bu durumun erkeğe kusur olarak yüklenmesi gerektiğini kaydetti. Kadının manevi tazminat talebini reddeden istinaf mahkemesi kocanın 25 bin lira maddi tazminat ödemesi gerektiği kararını verdi.

Karısından habersiz taşınmaz satan kocaya şok! Kişilik haklarına saldırı sayıldı

YARGITAY : GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ

İstinaf Mahkemesinin kararına karşı hem koca hem de kadın davayı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Boşanma davalarıyla yetkili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kadını haklı buldu. Karşılık boşanma davasında kocanın kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığı konusunun kusur olduğu, kadından habersiz yapılan bu eylemin ekonomik anlamda güven sarsıcı davranış olduğu, kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği belirtildi.