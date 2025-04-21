Karısından habersiz taşınmaz satan kocaya şok! Kişilik haklarına saldırı sayıldı

YARGITAY : GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ

İstinaf Mahkemesinin kararına karşı hem koca hem de kadın davayı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Boşanma davalarıyla yetkili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kadını haklı buldu. Karşılık boşanma davasında kocanın kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığı konusunun kusur olduğu, kadından habersiz yapılan bu eylemin ekonomik anlamda güven sarsıcı davranış olduğu, kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği belirtildi.