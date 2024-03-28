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Haberler Yaşam Karısını delik deşik etti başında ölmesini bekledi! Kuzeni de katil çıktı!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:42

Karısını delik deşik etti başında ölmesini bekledi! Kuzeni de katil çıktı!

Tüyler ürperten olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, 1 ay önce boşanma kararı aldığı eşi Ferhat Karlı tarafından takip edilip, sokak ortasında 7 kez bıçaklandı. Genç kadının yoğun bakımda tedavisi sürerken, şüpheli Ferhat Karlı, eşinin başında ölmesini beklediği sırada gözaltına alındı. Ferhat Karlı'nın geçtiğimiz ay Pendik'te boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren Ümit Karlı'nın amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı. İşte korkunç olayın detayları…

DHA
Karısını delik deşik etti başında ölmesini bekledi! Kuzeni de katil çıktı!

Kanlı olay geçtiğimiz cumartesi yaşandı. Daha önceki evliliğinden 2 çocuk sahibi olan 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, 5 ay önce Ferhat Karlı ile evlendi. Eşi ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle Dilem Karlı bir buçuk ay kadar önce boşanma kararı alarak babasının Küçükçekmece'deki evine yerleşti. Bu süre boyunca hayatına devam eden genç kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinden tehditler almaya başladı.

Karısını delik deşik etti başında ölmesini bekledi! Kuzeni de katil çıktı!

ÖLMESİ İÇİN BAŞINDA BEKLEDİ
Geçtiğimiz cumartesi günü, Küçükçekmece'deki evinden çıkarak Başakşehir'e bir kız arkadaşıyla iftar açmaya giden Dilem Gül Karlı'yı eşi takip etti. Şahintepe'ye geldiği sırada Ferhat Karlı, eşinin yanına giderek konuşmaya çalıştı. Genç kadın uzaklaşmaya çalıştığı sırada Ferhat Karlı, yanındaki ekmek bıçağı ile sırtından 7 kez bıçakladı. Dilem kanlar içinde yere yığılırken, eşi başında ölmesini bekledi.

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Karısını delik deşik etti başında ölmesini bekledi! Kuzeni de katil çıktı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaralı eşinin başında bekleyen Karlı'yı gözaltına alarak zırhlı araç ile emniyete götürdü. Sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını ambulansla hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan Dilem Karlı'nın yaşam mücadelesi devam ederken, Ferhat Karlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karısını delik deşik etti başında ölmesini bekledi! Kuzeni de katil çıktı!

"TELEFONUNDA BAŞKA ERKEKLERLE KONUŞMALARINI YAKALADIM"
Ferhat Karlı'nın emniyette verdiği ifadede, bir ay önce boşanma kararı aldıklarını, eşinin Küçükçekmece'de ailesiyle kaldığını ama ara sıra görüştüklerini söyledi. Karlı, eşinin kendisini aldattığını, ayrı yaşadıkları süre içinde telefonunda başka erkeklerle konuşmalarını yakaladığını iddia etti.

Karısını delik deşik etti başında ölmesini bekledi! Kuzeni de katil çıktı!

SEVİLAY KARLI'IN KATİLİ İLE AMCA ÇOCUKLARI İDDİASI
Pendik'te 35 yaşındaki Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı eski eşi Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Sevilay Karlı'yı öldüren Ümit Karlı'nın, Ferhat Karlı ile amca çocukları olduğu öğrenildi. Dilem Karlı'nın babası Senel Çoban, Sevilay Karlı'nın cenazesini Tokat'a kendi aracıyla götürdüğünü söyledi.

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