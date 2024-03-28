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Karısını delik deşik etti başında ölmesini bekledi! Kuzeni de katil çıktı!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:42
Karısını delik deşik etti başında ölmesini bekledi! Kuzeni de katil çıktı!
Tüyler ürperten olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, 1 ay önce boşanma kararı aldığı eşi Ferhat Karlı tarafından takip edilip, sokak ortasında 7 kez bıçaklandı. Genç kadının yoğun bakımda tedavisi sürerken, şüpheli Ferhat Karlı, eşinin başında ölmesini beklediği sırada gözaltına alındı. Ferhat Karlı'nın geçtiğimiz ay Pendik'te boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren Ümit Karlı'nın amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı. İşte korkunç olayın detayları…