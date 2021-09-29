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Haberler Yaşam Karısını hunharca katleden adamın sözleri tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 29.09.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 12:42

Karısını hunharca katleden adamın sözleri tüyler ürpertti!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Mehmet Senem (28), eşi Hatice Senem'i (23) hunharca katletti. İfadesi ise tüyler ürpertti

Karısını hunharca katleden adamın sözleri tüyler ürpertti!
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Karısını hunharca katleden adamın sözleri tüyler ürpertti!

Kan donduran olay, önceki gün gece saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi.

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Karısını hunharca katleden adamın sözleri tüyler ürpertti!

3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ve Hatice Senem çifti tartışmaya başladı.

Karısını hunharca katleden adamın sözleri tüyler ürpertti!

Evden gelen sesler üzerine komşular ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

Karısını hunharca katleden adamın sözleri tüyler ürpertti!

KARISINI HUNHARCA KATLETMİŞTİ

Sağlık ekibi, Hatice Senem'in öldüğünü belirledi. Mehmet Senem ise gözaltına alındı.

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