Karısını taciz eden arkadaşına kabusu yaşattı: Çek lan elini sapık diye bağırınca…

'ŞÜKRAN 'ÇEK ELİNİ SAPIK' DİYE BAĞIRDI'

3 sanığın Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Tutuklu Murat Sevinç, savunmasında o gece birlikte içki içtiklerini belirterek şunları söyledi:

''Olay günü yeni doğmuş kızımla birlikte kendimize ait işletmemizde otururken Mustafa mesaj attı. Daha sonra ise işletmemize yakın olan alkollü restorana hep birlikte gittik. İlk zamanlar her şey güzeldi. Daha sonra Mustafa'nın iki arkadaşı masamıza geldi. Böyle olunca Mustafa eşimin yanına oturdu. Ben gelen iki arkadaşla sohbet ederken, eşim ayağıyla birkaç sefer bana vurunca ben onun kalkmak istediğini düşünüp biraz daha oturdum. Şükran, bir anda ayağa kalkıp 'Çek lan elini sapık' diye bağırınca ben de ayağa kalktım. Ne olduğunu anlamaya çalışırken Mustafa'nın elini beline attığını ve orada parlayan bir şey olduğunu gördüm.