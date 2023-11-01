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Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:15

Karısını taciz eden arkadaşına kabusu yaşattı: Çek lan elini sapık diye bağırınca…

Dehşet dolu olay Konya'da yaşandı. Birlikte içki içtiği arkadaşı Mustafa Topak'ı (47), dini nikahlı eşi Şükran Özen'i (42), taciz ettiği iddiasıyla çıkan kavgada karnından bıçakla yaralayan tutuklu sanık Murat Sevinç (48), hakim karşısına çıktı. ''Şükran, bir anda ayağa kalkıp 'çek lan elini sapık' diye bağırınca ayağa kalktım. Ne olduğunu anlamaya çalışırken Mustafa'nın elini beline attığını ve orada parlayan bir şey olduğunu gördüm. Yanımdaki çakıyı çıkarıp bacağından yaralamak istedim, o sırada Mustafa eğilince vücudunun neresine geldiğini görmedim'' ifadelerini kullandı. İşte davanın detayları

DHA
Karısını taciz eden arkadaşına kabusu yaşattı: Çek lan elini sapık diye bağırınca…

İnanılmaz olay geçtiğimiz yıl Konya Selçuk'taki bir içkili restoranda yaşandı. Kafe işleten Murat Sevinç, dini nikahla birlikte yaşadığı Şükran Özen ve arkadaşı Mustafa Topak ile restoranda içki içmeye başladı.

Karısını taciz eden arkadaşına kabusu yaşattı: Çek lan elini sapık diye bağırınca…

Bu sırada kendilerine Mustafa Topak'ın arkadaşları da katıldı. Murat Sevinç, Şükran Özen'in çığlık atıp taciz edildiğini söylemesi üzerine çıkan kavgada arkadaşı Mustafa Topak'ı karnından bıçakla yaraladı.

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Karısını taciz eden arkadaşına kabusu yaşattı: Çek lan elini sapık diye bağırınca…

Topak, hastaneye kaldırılırken, Özen olayın ardından, kaçan Sevinç de 13 Ocak günü polis merkezine gidip teslim oldu. Her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Özen, bir süre sonra soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karısını taciz eden arkadaşına kabusu yaşattı: Çek lan elini sapık diye bağırınca…

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin ardından Murat Sevinç hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', Şükran Özen hakkında ise 'suça iştirak' suçlarından 9 yıldan 15'er yıla kadar, Mustafa Topak hakkında da 'cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karısını taciz eden arkadaşına kabusu yaşattı: Çek lan elini sapık diye bağırınca…

'ŞÜKRAN 'ÇEK ELİNİ SAPIK' DİYE BAĞIRDI'
3 sanığın Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Tutuklu Murat Sevinç, savunmasında o gece birlikte içki içtiklerini belirterek şunları söyledi:
''Olay günü yeni doğmuş kızımla birlikte kendimize ait işletmemizde otururken Mustafa mesaj attı. Daha sonra ise işletmemize yakın olan alkollü restorana hep birlikte gittik. İlk zamanlar her şey güzeldi. Daha sonra Mustafa'nın iki arkadaşı masamıza geldi. Böyle olunca Mustafa eşimin yanına oturdu. Ben gelen iki arkadaşla sohbet ederken, eşim ayağıyla birkaç sefer bana vurunca ben onun kalkmak istediğini düşünüp biraz daha oturdum. Şükran, bir anda ayağa kalkıp 'Çek lan elini sapık' diye bağırınca ben de ayağa kalktım. Ne olduğunu anlamaya çalışırken Mustafa'nın elini beline attığını ve orada parlayan bir şey olduğunu gördüm.

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