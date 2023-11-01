Karısını taciz eden arkadaşına kabusu yaşattı: Çek lan elini sapık diye bağırınca…

Dehşet dolu olay Konya'da yaşandı. Birlikte içki içtiği arkadaşı Mustafa Topak'ı (47), dini nikahlı eşi Şükran Özen'i (42), taciz ettiği iddiasıyla çıkan kavgada karnından bıçakla yaralayan tutuklu sanık Murat Sevinç (48), hakim karşısına çıktı. ''Şükran, bir anda ayağa kalkıp 'çek lan elini sapık' diye bağırınca ayağa kalktım. Ne olduğunu anlamaya çalışırken Mustafa'nın elini beline attığını ve orada parlayan bir şey olduğunu gördüm. Yanımdaki çakıyı çıkarıp bacağından yaralamak istedim, o sırada Mustafa eğilince vücudunun neresine geldiğini görmedim'' ifadelerini kullandı. İşte davanın detayları