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Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile karne günü tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:34
2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını merak etmeye başladı. Yaz tatilinin heyecanı şimdiden herkesi sardı. Karne gününü sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca öğrenci, üç aylık tatil dönemine adım atmak için gün sayıyor. Öte yandan, tatil planlarını yapan aileler ve öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını da araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?