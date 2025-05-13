Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile karne günü tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:34

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile karne günü tarihi belli oldu!

2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını merak etmeye başladı. Yaz tatilinin heyecanı şimdiden herkesi sardı. Karne gününü sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca öğrenci, üç aylık tatil dönemine adım atmak için gün sayıyor. Öte yandan, tatil planlarını yapan aileler ve öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını da araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile karne günü tarihi belli oldu!

2025 yılında okulların kapanış tarihi milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihi belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatilinr kaç gün kaldı? İşte detaylar...

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile karne günü tarihi belli oldu!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirdi. Takvimde herhangi bir değişiklik yapılması şu an için planlanmıyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamıştı. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili ise 20 Haziran 2025 Cuma günü, ikinci dönemin sona ermesiyle başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile karne günü tarihi belli oldu!

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Okulların erken kapanacağı ve yaz tatilinin erken başlayacağı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı. Bakan Tekin okulların 20 Haziran Cuma günü kapanacağını duyurdu.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile karne günü tarihi belli oldu!

OKULLAR YAZ TATİLİNE ERKEN Mİ GİRECEK? MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle okulların yaz tatiline planlanandan önce gireceği yönünde bazı haberler basında yer aldı. "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene alınacak" başlıklarıyla yayımlanan bu iddialar, kamuoyunda merak uyandırdı.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, 2024-2025 eğitim öğretim yılının daha önce duyurulduğu gibi 20 Haziran'da sona ereceğini vurguladı.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile karne günü tarihi belli oldu!

MEB'den yapılan duyuruda, "Bazı yayın organlarında yer alan 'Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatili öne alınacak' yönündeki haberler doğru değildir." ifadesine yer verildi.