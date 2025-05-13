Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile karne günü tarihi belli oldu!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirdi. Takvimde herhangi bir değişiklik yapılması şu an için planlanmıyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamıştı. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili ise 20 Haziran 2025 Cuma günü, ikinci dönemin sona ermesiyle başlayacak.