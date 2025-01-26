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Kartalkaya'daki yangın faciasında vefat edenlerin aileleri ile alay etmişlerdi: 3 vicdansız gözaltında!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
16:22
Kartalkaya'daki yangın faciasında vefat edenlerin aileleri ile alay etmişlerdi: 3 vicdansız gözaltında!
Türkiye, salı günü Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nden gelen haberle sarsıldı. Grand Kartal Otel'de gece 03.30 sıralarında başlayan yangında, 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Bazı vicdansızların, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini aradığı ve hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.