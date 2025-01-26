Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kartalkaya'daki yangın faciasında vefat edenlerin aileleri ile alay etmişlerdi: 3 vicdansız gözaltında!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:22

Kartalkaya'daki yangın faciasında vefat edenlerin aileleri ile alay etmişlerdi: 3 vicdansız gözaltında!

Türkiye, salı günü Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nden gelen haberle sarsıldı. Grand Kartal Otel'de gece 03.30 sıralarında başlayan yangında, 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Bazı vicdansızların, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini aradığı ve hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇETİN
Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin aileleri ile alay etmişlerdi: 3 vicdansız gözaltında!

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimizi dağlarken, sosyal medyada ortaya çıkan insanlık dışı bir olay büyük tepki çekti.

Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin aileleri ile alay etmişlerdi: 3 vicdansız gözaltında!

KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞIP AİLELERİ İSTİSMAR ETTİLER

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve yakınlarının kişisel bilgilerinin bir sosyal medya platformunda hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı, ayrıca vefat edenlerin yakınlarının aranarak içinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin aileleri ile alay etmişlerdi: 3 vicdansız gözaltında!

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir'de yaşayan 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D., güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin aileleri ile alay etmişlerdi: 3 vicdansız gözaltında!

BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT MESAJ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve şüphelilerin yakalanmasında görev alan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin aileleri ile alay etmişlerdi: 3 vicdansız gözaltında!

Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı Kartalkaya'da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.

SON DAKİKA