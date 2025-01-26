Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin aileleri ile alay etmişlerdi: 3 vicdansız gözaltında!

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir'de yaşayan 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D., güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.