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Haberler Yaşam Kartalkaya'daki yangından kurtulan personel şoke eden gerçeği anlattı! Alarm yoktu, hiçbir sistem çalışmadı
Giriş Tarihi: 29.01.2025 19:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:53

Kartalkaya'daki yangından kurtulan personel şoke eden gerçeği anlattı! Alarm yoktu, hiçbir sistem çalışmadı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangından kurtulan personel, yaşadıklarını anlattı. Tuni Urhan, "Yangın olmasaydı da otel zaten sürekli problemliydi ve herhangi bir şey olacaktı. Personel zaten kendi arasında konuşuyordu 'Bu otel bir gün başımıza yıkılacak, sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize.' diye" ifadelerini kullandı.

Kartalkaya’daki yangından kurtulan personel şoke eden gerçeği anlattı! Alarm yoktu, hiçbir sistem çalışmadı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangından kurtulan personel, yaşadıklarını anlattı.

Kartalkaya’daki yangından kurtulan personel şoke eden gerçeği anlattı! Alarm yoktu, hiçbir sistem çalışmadı

Otel çalışanı Tuni Urhan (42), gazetecilere, yangında mutfak çalışanı arkadaşının, kaldıkları odanın kapısını çalarak kendilerini uyandırdığını ve "Ufak bir yangın var, panik yapmayın ama hemen odaları boşaltın." dediğini söyledi.

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Kartalkaya’daki yangından kurtulan personel şoke eden gerçeği anlattı! Alarm yoktu, hiçbir sistem çalışmadı

Otelin kayak salonu bölgesindeki odada kaldıklarını ve hazırlanarak dışarıya çıktıklarını aktaran Urhan, restoran pencerelerinin alev alev yandığını gördüklerini ve dışarıya çıktıklarında yangının büyüdüğünü anlattı.

Kartalkaya’daki yangından kurtulan personel şoke eden gerçeği anlattı! Alarm yoktu, hiçbir sistem çalışmadı

Aynı yerde çalışan babasını aradığını belirten Urhan, "Onlar üçüncü katta kalıyordu, yatakhaneleri oradaydı. Babamı aradım, 'Yangın var, hemen çıkın.' diye. Bunu söylemeden önce kapıdan çıktık, patlama oldu. Patlamayla dumanlar, alevler altıncı kata kadar büyümeye başladı. Sözde bir yangın merdiveni vardı; müşteri katlarına açılan ama merdivenin sonu dışarıya açılmıyor.

Kartalkaya’daki yangından kurtulan personel şoke eden gerçeği anlattı! Alarm yoktu, hiçbir sistem çalışmadı

Otelin SPA bölümüne açılan bir yangın merdiveni; kapısı ahşap ve 11. kattan aşağıya kadar halı kaplı yangın merdiveni sözde. Diğer merdiven ise bizim kullandığımız personel merdiveni, ikisi de otelin içerisinde. Mutfakla ilgili bilgim yok ama gördüğüm yerlerde yangın tüpü yoktu. Alarm çalmadı, otomatik yangın sistemi olması gerekir normalde, o sistemler zaten çalışmadı. Yangın alarmı falan da yoktu." diye konuştu.

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