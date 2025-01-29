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Kartalkaya'daki yangından kurtulan personel şoke eden gerçeği anlattı! Alarm yoktu, hiçbir sistem çalışmadı
Giriş Tarihi: 29.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
19:53
Kartalkaya'daki yangından kurtulan personel şoke eden gerçeği anlattı! Alarm yoktu, hiçbir sistem çalışmadı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangından kurtulan personel, yaşadıklarını anlattı. Tuni Urhan, "Yangın olmasaydı da otel zaten sürekli problemliydi ve herhangi bir şey olacaktı. Personel zaten kendi arasında konuşuyordu 'Bu otel bir gün başımıza yıkılacak, sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize.' diye" ifadelerini kullandı.