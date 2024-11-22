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Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:25

Kasım ayını fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer bilişim uzmanını ağına düşürmeye çalıştı: “Galerinize ve videolarınıza ulaşabilirler”…

Kasım ayı indirimlerini fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer yanlış kişiye bulaştı. Bilişim Teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ı da sahte linkle dolandırmaya çalıştılar. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kırık, 'Siparişiniz iade edilecektir, adresinizi güncelleyin' gibi mesajlar, sahte ya da kopyalanmış e-ticaret sitelerine yönlendirme yapıyor" dedi. İşte detaylar…

DHA
Kasım ayını fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer bilişim uzmanını ağına düşürmeye çalıştı: Galerinize ve videolarınıza ulaşabilirler…

Kasım ayı indirimlerini fırsat bilen dolandırıcılar, bilişim teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ı da sahte linkle dolandırmaya kalkıştı.

Kasım ayını fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer bilişim uzmanını ağına düşürmeye çalıştı: Galerinize ve videolarınıza ulaşabilirler…

Uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kırık, "'Siparişiniz iade edilecektir, adresinizi güncelleyin' gibi mesajlar, sahte ya da kopyalanmış e-ticaret sitelerine yönlendirme yapıyor" dedi.

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Kasım ayını fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer bilişim uzmanını ağına düşürmeye çalıştı: Galerinize ve videolarınıza ulaşabilirler…

'Kasım fırsatları', 'Muhteşem kasım' ve 'Efsane kasım' adı altında uygulanan indirim kampanyalarını fırsat bilen dolandırıcılar, kişileri ağına düşürmeye çalışıyor.

Kasım ayını fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer bilişim uzmanını ağına düşürmeye çalıştı: Galerinize ve videolarınıza ulaşabilirler…

Kullandıkları sistemlerle kişileri tuzağa çekmek için her türlü yönteme başvuran dolandırıcılar, bu kez de bilişim teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ı hedef seçti. Sahte 'Sipariş iadesi için adres güncellemesi' linki gönderen dolandırıcıların oyununu ortaya çıkaran Prof. Dr. Kırık, uyarılarda bulundu.

Kasım ayını fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer bilişim uzmanını ağına düşürmeye çalıştı: Galerinize ve videolarınıza ulaşabilirler…

"GALERİNİZE VE VİDEOLARINIZA ULAŞABİLİRLER"

Kasım indirimleri döneminde dolandırıcılık olaylarının arttığını belirten Prof. Dr. Kırık, "Siparişinizle ilgili bilgi eksikliğinin olduğunu söylüyorlar. Bu sayede sahte sitelere yönlendirme işlemi gerçekleştiriyorlar. Vatandaşların tuzağa düşmesi ve oltaya gelmesine sebep oluyor. 'Siparişiniz iade edilecektir, adresinizi güncelleyin ya da formu doldurun' gibi mesajlarla, tamamen sahte ya da kopyalanmış kargo, e-ticaret sitelerine yönlendirme yapıyor. Bu sayede dolandırıcılar sizin banka hesaplarınızı boşaltabiliyor. Hatta adınıza her türlü işlemi gerçekleştirebiliyor. Uygulamalar aracılığıyla sizin kimlik bilgilerinize ulaşıyor. Galerinize ve videolarınıza da ulaşabilme durumu söz konusu oluyor" dedi.

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