Kasım ayını fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer bilişim uzmanını ağına düşürmeye çalıştı: “Galerinize ve videolarınıza ulaşabilirler”…

"GALERİNİZE VE VİDEOLARINIZA ULAŞABİLİRLER"

Kasım indirimleri döneminde dolandırıcılık olaylarının arttığını belirten Prof. Dr. Kırık, "Siparişinizle ilgili bilgi eksikliğinin olduğunu söylüyorlar. Bu sayede sahte sitelere yönlendirme işlemi gerçekleştiriyorlar. Vatandaşların tuzağa düşmesi ve oltaya gelmesine sebep oluyor. 'Siparişiniz iade edilecektir, adresinizi güncelleyin ya da formu doldurun' gibi mesajlarla, tamamen sahte ya da kopyalanmış kargo, e-ticaret sitelerine yönlendirme yapıyor. Bu sayede dolandırıcılar sizin banka hesaplarınızı boşaltabiliyor. Hatta adınıza her türlü işlemi gerçekleştirebiliyor. Uygulamalar aracılığıyla sizin kimlik bilgilerinize ulaşıyor. Galerinize ve videolarınıza da ulaşabilme durumu söz konusu oluyor" dedi.