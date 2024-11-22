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Kasım ayını fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer bilişim uzmanını ağına düşürmeye çalıştı: “Galerinize ve videolarınıza ulaşabilirler”…
Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
11:25
Kasım ayını fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer bilişim uzmanını ağına düşürmeye çalıştı: “Galerinize ve videolarınıza ulaşabilirler”…
Kasım ayı indirimlerini fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer yanlış kişiye bulaştı. Bilişim Teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ı da sahte linkle dolandırmaya çalıştılar. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kırık, 'Siparişiniz iade edilecektir, adresinizi güncelleyin' gibi mesajlar, sahte ya da kopyalanmış e-ticaret sitelerine yönlendirme yapıyor" dedi. İşte detaylar…