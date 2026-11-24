2026 gökyüzü takviminde yer alan Kasım dolunayı, Süper Ay görüntüsüyle izleyenlere eşsiz bir manzara sunacak. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumuna ulaşmasıyla gerçekleşecek doğa olayı, hava koşullarının uygun olduğu bölgelerden çıplak gözle takip edilebilecek. Kunduz Dolunayı olarak da bilinen bu gök olayının gözlem tarihi ve saati merak ediliyor.