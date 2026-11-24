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Kasım Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Kunduz Dolunayı için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 24.11.2026 07:55
Kasım Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Kunduz Dolunayı için geri sayım başladı!
Kasım ayının dolunayı olarak bilinen Kunduz Dolunayı, bu yıl Süper Ay görüntüsüyle gökyüzünde yerini alacak. Normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve parlak görülecek doğa olayı, astronomi meraklılarının gündeminde. Süper Ay'ın hangi tarihte ve saat kaçta gözlemleneceği, Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği ise merak ediliyor.