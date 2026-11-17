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Kasım emekli promosyon kampanyaları 2026: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 17.11.2026 10:34
Kasım emekli promosyon kampanyaları 2026: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?
Kasım emekli promosyon kampanyaları, maaşını başka bir bankaya taşımayı veya mevcut taahhüdünü yenilemeyi planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarının sunduğu nakit ödemeler ile ek ödül fırsatları arasında önemli farklar bulunuyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?