ZİRAAT BANKASI

Nakit promosyon: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

Faizsiz kredi: Kampanya koşullarını karşılayan emekliler, 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi imkânından yararlanabiliyor.

Bankkart Lira: Bankkart kampanyaları kapsamında aylık 6 bin TL'ye kadar ödül kazanma fırsatı bulunuyor.

Faizsiz nakit avans: 25 bin TL tutarında, 3 taksitli faizsiz nakit avans seçeneği sunuluyor.

Nakit promosyon dışındaki fırsatlardan yararlanabilmek için bankanın ilgili kampanyalarda belirlediği ek koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.