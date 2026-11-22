Haberler
Galeri
Yaşam
Kasım emekli promosyon kampanyaları 2026: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 22.11.2026 09:17
Kasım emekli promosyon kampanyaları 2026: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?
Kasım ayında bankaların emeklilere sunduğu nakit promosyonlar ve ek ödül kampanyaları yeni maaş taşıma seçenekleri oluşturuyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tutarları maaş aralığına, üç yıllık taahhüde ve bankaların belirlediği ek koşullara göre değişiyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?