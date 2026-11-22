ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşteriler için 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi imkanı da bulunuyor.

Banka ayrıca belirli alışverişlerde aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazandırırken mevcut emekli müşterilerine 25 bin TL'ye kadar üç taksitli faizsiz nakit avans fırsatı sağlıyor. Ek avantajlar, kampanya ve başvuru koşullarına bağlı olarak sunuluyor.