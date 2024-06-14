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Haberler Yaşam Kate Middleton’dan haber var: Kraliyet’in resmi hesabından paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 23:42 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 23:42

Kate Middleton’dan haber var: Kraliyet’in resmi hesabından paylaşıldı!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Galler Prensesi Kate Middleton, 29 Ocak'tan beri kayıplara karışmıştı. Son olarak ameliyat geçirdiği açıklanan ve o günden beri görüntülenmeyen Kate Middleton'ın öldüğü iddiaları bile ortaya atılmıştı. Middleton, 22 Mart'ta yayınladığı videoda kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. O günden beri suskunluğunu koruyan Prenses Middleton ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı…

İHA
Kate Middleton’dan haber var: Kraliyet’in resmi hesabından paylaşıldı!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sevilen üyesi, tahta en yakın isim Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, 29 Ocak'tan bu yana kayıplara karıştı.

Kate Middleton’dan haber var: Kraliyet’in resmi hesabından paylaşıldı!

13 yıldır resmi olarak Kraliyet'in bir üyesi olan Kate Middleton, yıllardır tüm skandallara ve dedikodulara karşın İngiliz Kraliyet Ailesi'ne bağlılığını göstermişken Middleton'ın sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve karın bölgesinden ameliyat geçirdiği açıklanmıştı.

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Kate Middleton’dan haber var: Kraliyet’in resmi hesabından paylaşıldı!

YASAK AŞK VE ÇOCUK İDDİASI!

O günden beri görüntü vermeyen Kate Middleton ve eşi William ile ilgili sayısız iddia ortaya atılmıştı. Öyle ki William'ın Kate Middleton'ı aldattığı ve yasak aşkından çocuk sahibi olduğu iddiası, dünya medyasını salladı. Kraliyet Ailesi ile ilgili sayısız iddia gündeme gelirken Kate Middleton, Kraliyet'in resmi hesabından yaptığı paylaşımda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Kate Middleton’dan haber var: Kraliyet’in resmi hesabından paylaşıldı!

AYLAR SONRA SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Kemoterapi tedavisi gördüğünü duyuran Prenses'e dünyadan destek mesajları yağdı. Kate Middleton, mart ayından bu yana suskunluğunu bozarak durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Kate Middleton’dan haber var: Kraliyet’in resmi hesabından paylaşıldı!

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Son birkaç aydır gelen desteğin ve cesaretlendirme mesajlarının kendisini çok etkilediğini belirten Galler Prensesi Middleton, "William ve benim için gerçekten büyük bir farka yol açtı ve bazı zor zamanlarda ikimize de yardımcı oldu.

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