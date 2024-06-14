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Kate Middleton’dan haber var: Kraliyet’in resmi hesabından paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
23:42
Kate Middleton’dan haber var: Kraliyet’in resmi hesabından paylaşıldı!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Galler Prensesi Kate Middleton, 29 Ocak'tan beri kayıplara karışmıştı. Son olarak ameliyat geçirdiği açıklanan ve o günden beri görüntülenmeyen Kate Middleton'ın öldüğü iddiaları bile ortaya atılmıştı. Middleton, 22 Mart'ta yayınladığı videoda kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. O günden beri suskunluğunu koruyan Prenses Middleton ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı…