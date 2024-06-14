Kate Middleton’dan haber var: Kraliyet’in resmi hesabından paylaşıldı!

YASAK AŞK VE ÇOCUK İDDİASI!

O günden beri görüntü vermeyen Kate Middleton ve eşi William ile ilgili sayısız iddia ortaya atılmıştı. Öyle ki William'ın Kate Middleton'ı aldattığı ve yasak aşkından çocuk sahibi olduğu iddiası, dünya medyasını salladı. Kraliyet Ailesi ile ilgili sayısız iddia gündeme gelirken Kate Middleton, Kraliyet'in resmi hesabından yaptığı paylaşımda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.