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Haberler Yaşam Katil Can Göktuğ Boz'un sitesinde samuray vahşeti toplantısı! Skandalları bakın kim açıkladı!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:44

Katil Can Göktuğ Boz'un sitesinde samuray vahşeti toplantısı! Skandalları bakın kim açıkladı!

Mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Korkunç olayın ardından katilin yaşadığı sitede toplantı yapıldığı öğrenildi. Cani ile komşu olan Şebnem Şirin'in teyzesi, yaşanan skandallardan şöyle bahsetti...

AYKUT SONCU
Katil Can Göktuğ Boz’un sitesinde samuray vahşeti toplantısı! Skandalları bakın kim açıkladı!

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME

Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledildi.

Katil Can Göktuğ Boz’un sitesinde samuray vahşeti toplantısı! Skandalları bakın kim açıkladı!

Tüyler ürperten olayın ardından cani Can Göktuğ Boz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Katil Can Göktuğ Boz’un sitesinde samuray vahşeti toplantısı! Skandalları bakın kim açıkladı!

Dehşet anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Son Dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

Katil Can Göktuğ Boz’un sitesinde samuray vahşeti toplantısı! Skandalları bakın kim açıkladı!

BAKIN KİM AÇIKLADI

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat, katil Can Göktuğ Boz ile komşu çıktı.

Katil Can Göktuğ Boz’un sitesinde samuray vahşeti toplantısı! Skandalları bakın kim açıkladı!

CAN GÖKTUĞ BOZ'UN OTURDUĞU SİTEDE SAMURAY TOPLANTI

Aynı sitede farklı bloklarda oturduklarını açıklayan Tokat, korkunç cinayetin ardından oturduğu sitede toplantı yapıldığını anlattı.

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