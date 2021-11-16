HaberlerYaşamKatil Can Göktuğ Boz'un sitesinde samuray vahşeti toplantısı! Skandalları bakın kim açıkladı!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:42Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:44
Katil Can Göktuğ Boz'un sitesinde samuray vahşeti toplantısı! Skandalları bakın kim açıkladı!
Mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Korkunç olayın ardından katilin yaşadığı sitede toplantı yapıldığı öğrenildi. Cani ile komşu olan Şebnem Şirin'in teyzesi, yaşanan skandallardan şöyle bahsetti...