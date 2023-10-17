Haberler
Yaşam
Katil evlattan korkunç oyunculuk: Ceset bulununca bakın neler yapmış!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:32
Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
13:32
Katil evlattan korkunç oyunculuk: Ceset bulununca bakın neler yapmış!
Kan donduran olay Bursa'da meydana gelmişti. Kız arkadaşı ile evlenmesine karşı çıktığı için tartıştığı babası Mustafa Demirel'i (60) öldüren Hakan Demirel (33), duruşmada, vicdan azabı çektiğini söyledi. Demirel'in ayrıca babasının cesedini bulduğunu söylediği gün dikkat çekmemek için evin yanından ayrılmadığı, gözyaşı döktüğü, polislere 'Babamı kim, neden öldürdü?' diye sorup, cep telefonu ile kendisini arayan kişilerin taziyelerini kabul ettiği tespit edildi.