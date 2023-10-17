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Haberler Yaşam Katil evlattan korkunç oyunculuk: Ceset bulununca bakın neler yapmış!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 13:32

Katil evlattan korkunç oyunculuk: Ceset bulununca bakın neler yapmış!

Kan donduran olay Bursa'da meydana gelmişti. Kız arkadaşı ile evlenmesine karşı çıktığı için tartıştığı babası Mustafa Demirel'i (60) öldüren Hakan Demirel (33), duruşmada, vicdan azabı çektiğini söyledi. Demirel'in ayrıca babasının cesedini bulduğunu söylediği gün dikkat çekmemek için evin yanından ayrılmadığı, gözyaşı döktüğü, polislere 'Babamı kim, neden öldürdü?' diye sorup, cep telefonu ile kendisini arayan kişilerin taziyelerini kabul ettiği tespit edildi.

Katil evlattan korkunç oyunculuk: Ceset bulununca bakın neler yapmış!

Korkunç olay, 9 Şubat'ta yaşandı. Eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in oğlu H.D., 3 gün haber alamayınca kardeşi Hakan Demirel ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan polis, önce bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Katil evlattan korkunç oyunculuk: Ceset bulununca bakın neler yapmış!

Olay yerinden parmak izi alıp, Mustafa Demirel'in cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, oğlu Hakan'ın babasına, "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip alacağım. Bilgin olsun" yazılı mesaj gönderdiğini belirledi.

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Katil evlattan korkunç oyunculuk: Ceset bulununca bakın neler yapmış!

Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel'i gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde, soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken Demirel'in, "Suçsuzum. Babamı akrabalarımdan bazı kişiler de öldürmüş olabilir. Beni, gereksiz yere sorguluyorsunuz. Müsaade edin, son görevimi yapmam için babamın cenaze törenine katılayım" dedi.

Katil evlattan korkunç oyunculuk: Ceset bulununca bakın neler yapmış!

Ancak daha sonra suçunu itiraf eden Hakan Demirel, babasını, kaldığı odasında tüfekle öldürdüğünü belirtti. Demirel, ifadesinde, şunları söyledi:

"Uzun süredir konuştuğum kız arkadaşım var. Kendisini çok seviyorum. Her gün saatlerce konuşuyoruz. Bir hafta önce çalıştığım fabrikadan ayrıldım. İşsizdim. Olay günü babamın yanına gittim. Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımdan açılınca ona evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfrettiği kız arkadaşıma hakaretler yağdırıp, 'Ondan sana hayır gelmez. Evlenmeyeceksin' diyerek son sözünü söyledi. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı.

Katil evlattan korkunç oyunculuk: Ceset bulununca bakın neler yapmış!

Yan taraftan aldığım babama ait tüfek ile kendisine rastgele ateş ettim. Sonra da kredi kartlarını alıp, olay yerinden ayrıldım. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye olaydan 30-40 dakika sonra cep telefonuna mesaj gönderdim. 3 gün sonra da 'Babamdan haber alamıyorum' diyerek kardeşimle kaldığı yere gittim. Haberim yokmuş gibi cesedini buldum."

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