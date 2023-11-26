Katilden garip savunma: Şeker gibi adamdı! Karısı isyan etti!

"KOCAMI BİLE İSTEYE ÖLDÜRDÜLER"

Eşinin nasıl öldürüldüğünü anlatan Burçin Uygun ise, "Eşimin yanında yeğenleri varken sanık Doğukan tartışma çıkartıyor. Tartışma esnasında Doğukan eşimin yeğenlerine saldırıyor, eşim de araya giriyor. Kavga esnasında Doğukan babasına, eşimin yeğenleri ve eşim için küfrederek 'Baba öldürelim bunları' demiş. Babası da arabaya yönelip silahını alıyor, eşimi önce elinden vuruyor. Eşim, 'Ağabey ne yapıyorsun' diyor. İkinci kurşunu da eşimin kalbine sıkıp öldürüyor. Ben bu olayın tasarlanıp planlandığını düşünüyorum. Eşimi bile isteye öldürdüler. Eşim aynı zamanda devlet memuruydu. Akşam 17.00'den sonra geldiğinde de tekne tamiri yapıyordu. Sanıklar da burada tekne tamiri yapıyorlardı. Eşim daha genç ve işi bilen birisiydi. Bize daha çok iş gelirken, onların işleri azalmıştı. Zannedersem bu yüzden biraz da çekememezlik oluştu, bunu kendilerine yediremediler. Bu yüzden bir tartışma çıkarıp bir bahaneyle eşimi vurdular" dedi.