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Katilden garip savunma: Şeker gibi adamdı! Karısı isyan etti!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 13:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
13:42
Katilden garip savunma: Şeker gibi adamdı! Karısı isyan etti!
Korkunç olay İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelmişti. Alper Uygun, tekne yanaştırma tartışmasının büyümesiyle 'Ağabeyim' dediği Ümit Büyükgöze tarafından 2 el ateş edilerek katledildi. Eşini öldürenlerin en ağır cezayı almasını isteyen Burçin Uygun, "Duruşmada eşim için 'Şeker gibi adamdı' diyorlar. O gün eşimle düğüne gidecekken cenazeye gitmiş oldum" dedi.