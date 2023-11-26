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Giriş Tarihi: 26.11.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 13:42

Katilden garip savunma: Şeker gibi adamdı! Karısı isyan etti!

Korkunç olay İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelmişti. Alper Uygun, tekne yanaştırma tartışmasının büyümesiyle 'Ağabeyim' dediği Ümit Büyükgöze tarafından 2 el ateş edilerek katledildi. Eşini öldürenlerin en ağır cezayı almasını isteyen Burçin Uygun, "Duruşmada eşim için 'Şeker gibi adamdı' diyorlar. O gün eşimle düğüne gidecekken cenazeye gitmiş oldum" dedi.

DHA
Katilden garip savunma: Şeker gibi adamdı! Karısı isyan etti!

Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan liman iskelesinde 10 Eylül 2022 Cumartesi günü meydana gelen olayda, Alper Uygun ile Ümit Büyükgöze arasında tekne yanaştırma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ümit Büyükgöze, Alper Uygun'u ruhsatsız tabancası ile ilk önce elinden sonra ise göğsünden vurdu. Alper Uygun hayatını kaybederken, hazırlanan iddianamede Ümit Büyükgöze'nin oğlu Doğukan Büyükgöze'nin de maktulün kafasına sopa ile vurduğu ve babasına kasten öldürme eyleminde yardım ettiği belirtildi. İki sanık hakkında da müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Katilden garip savunma: Şeker gibi adamdı! Karısı isyan etti!

"ALPER'İ TUTTUM SAKALLARINDAN OKŞADIM"
İlk duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Ümit Büyükgöze, "Limanda bakımlarını yapmış olduğum bir teknenin yerini rahmetli Alper Uygun, liman başkanı ve liman sorumlularının bilgisi dışında değiştirmek istedi. Ben ortada bir kargaşa yaşanmaması için olmaz dedim. Konuşmamızdan 1 buçuk saat sonra Alper ve yanındaki arkadaşları alkol ve uyuşturucu almış şekilde geldiler. Alper bana, 'Sen benim büyüğümsün ağabeyimsin elini öperim' dedi. Ben de o sıra Alper'i tuttum, sakallarından okşadım. 'Kardeşimsin problem yok, yarın konuşuruz' dedim.

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Katilden garip savunma: Şeker gibi adamdı! Karısı isyan etti!

O sırada telefonla konuşan oğlum Doğukan, 'Alper ağabey niye bağırıyorsun, herkes bize bakıyor' dedi. Alper, 'Sen kiminle konuşuyorsun' dedi ve küfür ederek oğlumun üzerine yürüdü. Araya girdim, oğlumu arkama aldım. Tekrar 'Alper ne yapıyorsun, o senin kardeşin sayılmıyor mu' dedim. Bu sırada Alper döndü gidiyordu, içlerinden bir tanesi, 'Sen birilerini mi çağırıyorsun' dedi, Alper tekrar döndü, 'Vurun buna, bıçakla vurun, bıçakla vurun' diye iki defa talimat verdi. O sırada ortalık karıştı" dedi.

Katilden garip savunma: Şeker gibi adamdı! Karısı isyan etti!

Oğlu Doğukan'a saldırılmaya çalışıldığını söyleyen Ümit Büyükgöze, "Tutamadım, ayırmaya uğraştım, burada başlayan olay yolun karşı tarafına taştı. Yol dediğim yer; sağımız deniz, solumuz deniz. Kaçacak bir yerimiz yok, sığınacak bir yerimiz yok. Mecburen arabadaki silahımı alayım havaya ateş edeyim, korkutayım, kaçırayım diye düşündüm. Arabadan silahımı aldım. Sürgüyü çektiğim anda üzerime Alper ve Alpaslan saldırdı. Kolumdaki şu görmüş olduğunuz yer ısırılarak kopartılan bir parçadır. Alpaslan ısırdı. Bu kolum iki kişinin 4 eli tarafından baskı altında tutulurken, Alper silahı namlu kısmından tutmuş elimden çekip almaya uğraşıyor. Ben kimseyi vurmadım. Kimseye ateş etmedim. Kimseye hedef gözetmedim. Silahın patlama anında sadece Alper, 'Vuruldum ağabey' deyip olduğu yerden sırt üstü geriye düştü" ifadelerini kullandı.

Katilden garip savunma: Şeker gibi adamdı! Karısı isyan etti!

"KOCAMI BİLE İSTEYE ÖLDÜRDÜLER"
Eşinin nasıl öldürüldüğünü anlatan Burçin Uygun ise, "Eşimin yanında yeğenleri varken sanık Doğukan tartışma çıkartıyor. Tartışma esnasında Doğukan eşimin yeğenlerine saldırıyor, eşim de araya giriyor. Kavga esnasında Doğukan babasına, eşimin yeğenleri ve eşim için küfrederek 'Baba öldürelim bunları' demiş. Babası da arabaya yönelip silahını alıyor, eşimi önce elinden vuruyor. Eşim, 'Ağabey ne yapıyorsun' diyor. İkinci kurşunu da eşimin kalbine sıkıp öldürüyor. Ben bu olayın tasarlanıp planlandığını düşünüyorum. Eşimi bile isteye öldürdüler. Eşim aynı zamanda devlet memuruydu. Akşam 17.00'den sonra geldiğinde de tekne tamiri yapıyordu. Sanıklar da burada tekne tamiri yapıyorlardı. Eşim daha genç ve işi bilen birisiydi. Bize daha çok iş gelirken, onların işleri azalmıştı. Zannedersem bu yüzden biraz da çekememezlik oluştu, bunu kendilerine yediremediler. Bu yüzden bir tartışma çıkarıp bir bahaneyle eşimi vurdular" dedi.

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