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Katledilen Burcu'nun son sözleri ortaya çıktı! "Benim yaşamaya hakkım yok mu?"
Giriş Tarihi: 19.06.2023 07:15
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
07:18
Katledilen Burcu'nun son sözleri ortaya çıktı! "Benim yaşamaya hakkım yok mu?"
İstanbul Çekmeköy'de ayrıldığı sevgilisi Ersin Müzezzin tarafından geçen eylül ayında katledilen Burcu Tokaç'ın cinayetten önce söylediği son sözler yürekleri dağladı. Tokaç'ın tartışma esnasında, "Benim yaşama hakkım yok mu" dediği ortaya çıktı. İfadesine başvurulan komşusu da Tokaç'ın, "Yardım edin" şeklinde çığlıklar attığını söyledi. Katil zanlısının "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.