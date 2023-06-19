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Haberler Yaşam Katledilen Burcu'nun son sözleri ortaya çıktı! "Benim yaşamaya hakkım yok mu?"
Giriş Tarihi: 19.06.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 07:18

Katledilen Burcu'nun son sözleri ortaya çıktı! "Benim yaşamaya hakkım yok mu?"

İstanbul Çekmeköy'de ayrıldığı sevgilisi Ersin Müzezzin tarafından geçen eylül ayında katledilen Burcu Tokaç'ın cinayetten önce söylediği son sözler yürekleri dağladı. Tokaç'ın tartışma esnasında, "Benim yaşama hakkım yok mu" dediği ortaya çıktı. İfadesine başvurulan komşusu da Tokaç'ın, "Yardım edin" şeklinde çığlıklar attığını söyledi. Katil zanlısının "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

ARZU KAYA
Katledilen Burcu’nun son sözleri ortaya çıktı! Benim yaşamaya hakkım yok mu?

İstanbul Çekmeköy'de geçen eylül ayında ayrıldığı sevgilisi, bir çocuk annesi Burcu Tokaç'ı (32) silahla vurarak katleden Ersin Müezzin(35) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Katledilen Burcu’nun son sözleri ortaya çıktı! Benim yaşamaya hakkım yok mu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, ayrılığı hazmedemeyen Ersin Müezzin, Burcu Tokaç'la konuşmak istedi ve ablası Burçin Tokaç'la birlikte kaldığı eve gitti.

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Katledilen Burcu’nun son sözleri ortaya çıktı! Benim yaşamaya hakkım yok mu?

İkili arasında tartışma çıktı ve saldırgan genç kadını önce darp etti, ardından kafasına ateş etti. Bu sırada evde Tokaç kardeşlerin çocukları da vardı.

Katledilen Burcu’nun son sözleri ortaya çıktı! Benim yaşamaya hakkım yok mu?

"BENİM YAŞAMAYA HAKKIM YOK MU?"

Tutuklanan Ersin Müzezzin ifadesinde, olay günü tartışırlarken talihsiz kadının "Benim yaşamaya hakkım yok mu" dediğini söyledi.

Katledilen Burcu’nun son sözleri ortaya çıktı! Benim yaşamaya hakkım yok mu?

Eski sevgilisinin silah çıkardığını öne süren Müezzin, silahı elinden almaya çalıştığını ve bu sırada patladığını söyledi. Tokaç'ın yere düşüp kafasından kan gelmesiyle vurulduğunu anladığını ileri süren adam tutuklandı.

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