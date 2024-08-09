Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
13:21
Ankara'daki katliam gibi kazada kahreden detay: "Biz kaza yaptık, yetişin!" Yaralı halde telefonla aradı...
Ankara Polatlı'da 9 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otobüste, Doğubayazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, yaralı yakınlarından birinin telefonla 'Biz kaza yaptık' diyerek konum attığını ve 'Yetişin' dediğini kaydetti.