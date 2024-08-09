Ankara'daki katliam gibi kazada kahreden detay: "Biz kaza yaptık, yetişin!" Yaralı halde telefonla aradı...

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.