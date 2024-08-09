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Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:21

Ankara'daki katliam gibi kazada kahreden detay: "Biz kaza yaptık, yetişin!" Yaralı halde telefonla aradı...

Ankara Polatlı'da 9 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otobüste, Doğubayazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, yaralı yakınlarından birinin telefonla 'Biz kaza yaptık' diyerek konum attığını ve 'Yetişin' dediğini kaydetti.

Ankara’daki katliam gibi kazada kahreden detay: Biz kaza yaptık, yetişin! Yaralı halde telefonla aradı...

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Ankara’daki katliam gibi kazada kahreden detay: Biz kaza yaptık, yetişin! Yaralı halde telefonla aradı...

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

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Ankara’daki katliam gibi kazada kahreden detay: Biz kaza yaptık, yetişin! Yaralı halde telefonla aradı...

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Ankara’daki katliam gibi kazada kahreden detay: Biz kaza yaptık, yetişin! Yaralı halde telefonla aradı...

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Ankara’daki katliam gibi kazada kahreden detay: Biz kaza yaptık, yetişin! Yaralı halde telefonla aradı...

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

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