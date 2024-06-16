KAVURMA TARİFİ | En güzel kavurma et nasıl pişirilir? En kolay, lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi nasıl yapılır?

Soğan ve Sarımsağın Eklenmesi: Mühürlenen etlerin üzerine doğradığınız soğanı ve sarımsağı ekleyin. Soğanlar yumuşayıp karamelize olana kadar kavurmaya devam edin.

Kısık Ateşte Pişirme: Ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını kapatarak etleri kısık ateşte pişirin. Etin suyunu salıp çekmesi ve iyice yumuşaması için yaklaşık 1-1,5 saat pişirme süresi yeterli olacaktır. Ara sıra karıştırmayı unutmayın.

Baharatların Eklenmesi: Etler piştikten sonra tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kekik ekleyin. Baharatları ekledikten sonra 5-10 dakika daha pişirin.

Dinlendirme: Ocaktan aldığınız kavurmayı 10-15 dakika dinlendirin. Bu süre, etin lezzetinin oturmasına ve daha da yumuşak olmasına yardımcı olur.

PÜF NOKTALARI:

Eti dinlendirmek, etin yumuşak olmasını sağlar.

Tereyağı veya kuyruk yağı kullanmak, kavurmanın lezzetini artırır.

Eti mühürlemek, etin suyunu içinde hapsetmesini sağlar ve daha sulu bir kavurma elde etmenize yardımcı olur.

Kısık ateşte pişirmek, etin yumuşacık olmasını sağlar.

Bu tarif ve püf noktalarıyla lokum gibi kavurma yaparak, misafirlerinize ve sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatabilirsiniz. Afiyet olsun!