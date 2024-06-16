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Haberler Yaşam KAVURMA TARİFİ | En güzel kavurma et nasıl pişirilir? En kolay, lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 13:57

KAVURMA TARİFİ | En güzel kavurma et nasıl pişirilir? En kolay, lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi nasıl yapılır?

Mübarek Kurban Bayramı'nın şüphesiz en sevilen lezzetlerinden birisi de kavurmadır. Kavurma tarifi ise her kurban olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi ile bayram günü sofraların vazgeçilmez lezzeti oluyor. Peki, En güzel kavurma et nasıl pişirilir? En kolay, lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi nasıl yapılır? İşte yumuşak kavurma tarifi…

KAVURMA TARİFİ | En güzel kavurma et nasıl pişirilir? En kolay, lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi nasıl yapılır?

Kavurma nasıl yapılır, pişirilir sorusu bayramın ilk günü vatandaşların gündeminde yer alıyor. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve gelenekselleşmiş kurban eti kavurma tarifini ve pişirme teknikleri haberimizde yer alıyor. Kurban eti pişirmedeki en önemli püf noktalardan biri etin dinlendirilmesidir. İşte lokum gibi yumuşacık kavurma tarifi

KAVURMA TARİFİ | En güzel kavurma et nasıl pişirilir? En kolay, lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kg dana veya kuzu eti (tercihen kuşbaşı doğranmış)
2-3 yemek kaşığı tereyağı veya kuyruk yağı
1 adet büyük boy soğan
2-3 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Kekik (isteğe bağlı)

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KAVURMA TARİFİ | En güzel kavurma et nasıl pişirilir? En kolay, lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi nasıl yapılır?

Etin Seçimi ve Hazırlığı: İyi bir kavurma yapmanın ilk adımı, kaliteli et seçimidir. Dana etinin kontrfile veya kuzu etinin but kısmı tercih edilebilir. Etin sinir ve fazla yağlarından arındırılması, daha iyi bir sonuç elde etmenizi sağlar.

Etin Dinlendirilmesi: Eti, doğradıktan sonra yaklaşık 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Bu, etin daha yumuşak olmasını sağlar.

KAVURMA TARİFİ | En güzel kavurma et nasıl pişirilir? En kolay, lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi nasıl yapılır?

Soğan ve Sarımsağın Hazırlanması: Soğanı ince ince doğrayın. Sarımsakları ise ezerek hazırlayın.

Yağın Eritilmesi: Tereyağını veya kuyruk yağını tencerede eritin. Kuyruk yağı kullanıyorsanız, yağ tamamen eridikten sonra kalan parçaları tencereden çıkarın.

Etin Kavrulması: Etleri tencereye ekleyin ve yüksek ateşte mühürleyin. Etin her tarafının kahverengi olmasını sağlayın. Bu, etin suyunu içinde hapsetmesine yardımcı olur.

KAVURMA TARİFİ | En güzel kavurma et nasıl pişirilir? En kolay, lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi nasıl yapılır?

Soğan ve Sarımsağın Eklenmesi: Mühürlenen etlerin üzerine doğradığınız soğanı ve sarımsağı ekleyin. Soğanlar yumuşayıp karamelize olana kadar kavurmaya devam edin.

Kısık Ateşte Pişirme: Ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını kapatarak etleri kısık ateşte pişirin. Etin suyunu salıp çekmesi ve iyice yumuşaması için yaklaşık 1-1,5 saat pişirme süresi yeterli olacaktır. Ara sıra karıştırmayı unutmayın.

Baharatların Eklenmesi: Etler piştikten sonra tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kekik ekleyin. Baharatları ekledikten sonra 5-10 dakika daha pişirin.

Dinlendirme: Ocaktan aldığınız kavurmayı 10-15 dakika dinlendirin. Bu süre, etin lezzetinin oturmasına ve daha da yumuşak olmasına yardımcı olur.

PÜF NOKTALARI:

Eti dinlendirmek, etin yumuşak olmasını sağlar.
Tereyağı veya kuyruk yağı kullanmak, kavurmanın lezzetini artırır.
Eti mühürlemek, etin suyunu içinde hapsetmesini sağlar ve daha sulu bir kavurma elde etmenize yardımcı olur.
Kısık ateşte pişirmek, etin yumuşacık olmasını sağlar.

Bu tarif ve püf noktalarıyla lokum gibi kavurma yaparak, misafirlerinize ve sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatabilirsiniz. Afiyet olsun!

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