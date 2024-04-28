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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında son durum: Eşi ile kızı orada ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
12:21
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında son durum: Eşi ile kızı orada ortaya çıktı!
Türkiye, nefesini tuttu dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına kilitlendi. 17 Haziran'da Balıkesir Gönen'deki evinden yürüyüş yapmak için ayrılan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Berzeg'ten 312 gün sonra iz geldi! Evine sadece 4 kilometre uzaklıkta kimliği, kredi kartları ve 4 kemik parçası bulunan Berzeg için arama çalışmaları genişletildi. Öte yandan yapılan DNA sonucunda, kemik parçalarındaki DNA ile Berzeg'in kızından alınan örnekler eşleşti! Öldüğü kesinleşen Berzeg'in ailesi ise ilk kez görüntülendi!