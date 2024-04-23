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Haberler Yaşam Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Valilikten açıklama: Kimlik kartı, kıyafet ve kemik parçaları...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 23:04

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Valilikten açıklama: Kimlik kartı, kıyafet ve kemik parçaları...

Son dakika haberi... Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları bulundu. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Balıkesir Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kemik parçalarının yanında bulunan banka ve kimlik kartlarının Berzeg'e ait olduğunu bildirdi.

GÖKHAN DAĞLI
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Valilikten açıklama: Kimlik kartı, kıyafet ve kemik parçaları...

Son dakika haberine göre; 83 yaşındaki kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı sırrını korurken; bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Valilikten açıklama: Kimlik kartı, kıyafet ve kemik parçaları...

BERZEG'E AİT OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.

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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Valilikten açıklama: Kimlik kartı, kıyafet ve kemik parçaları...

İSKELETİN YANINDA KREDİ KARTLARI DA BULUNDU

Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Valilikten açıklama: Kimlik kartı, kıyafet ve kemik parçaları...

BALIKESİR VALİLİĞİ AÇIKLADI: BULUNAN BANKA VE KİMLİK KARTI BERZEG'E AİT

Balıkesir Valiliği, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilik, kemik parçalarının yanında bulunan banka ve kimlik kartlarının Berzeg'e ait olduğunu bildirdi.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Valilikten açıklama: Kimlik kartı, kıyafet ve kemik parçaları...

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 17.06.2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılıp geri dönmeyen Korhan BERZEG'e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan BERZEG'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3.500 metre (kuş uçuşu 2 km) mesafede arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında bulunmuştur.

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