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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Valilikten açıklama: Kimlik kartı, kıyafet ve kemik parçaları...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
23:04
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Valilikten açıklama: Kimlik kartı, kıyafet ve kemik parçaları...
Son dakika haberi... Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları bulundu. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Balıkesir Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kemik parçalarının yanında bulunan banka ve kimlik kartlarının Berzeg'e ait olduğunu bildirdi.