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Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 17:05

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran’ın ailesinden amca Salim ile ilgili şaşırtan sözler! (Narin’i arama çalışmalarında son durum)

Kayıp Narin'i arama çalışmaları 16 gündür sürüyor. "Narin bulundu mu?" sorusu sorulmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta arama yapıldı. Ancak Narin Güran'a yine ulaşılamadı. Öte yandan Güran ailesinin, amca Salim Güran ile ilgili sözleri ise şaşkınlık yarattı. İşte kayıp Narin olayının son detayları

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran’ın ailesinden amca Salim ile ilgili şaşırtan sözler! Narin’i arama çalışmalarında son durum

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü esrarengiz bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran sırra kadem bastı.

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran’ın ailesinden amca Salim ile ilgili şaşırtan sözler! Narin’i arama çalışmalarında son durum

AMCA GÜRAN TUTUKLANMIŞTI!
Soruşturma kapsamınca Narin'in amcası Salim Güran tutuklandı. Amca Güran'ın aracında Narin'in DNA'sına rastlanmıştı. Ayrıca amcanın olayın yaşandığı saatlerde köyden ayrıldığı ve telefonunu kapattığı da ortaya çıkmıştı.

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Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran’ın ailesinden amca Salim ile ilgili şaşırtan sözler! Narin’i arama çalışmalarında son durum

Amca Güran'ın sorgusunda küçük kızın babasına, "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddiasını reddettiği öğrenildi.

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran’ın ailesinden amca Salim ile ilgili şaşırtan sözler! Narin’i arama çalışmalarında son durum

NARİN GÜRAN'I ARAMA ÇALIŞMASINA KATILMIŞ
Narin Güran'ın kaybından kızının araması üzerine haberdar olduğunu belirten amca Salim Güran, olay öncesinde küçük kızı görmediğini iddia etti.

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran’ın ailesinden amca Salim ile ilgili şaşırtan sözler! Narin’i arama çalışmalarında son durum

Arama çalışmalarına da katıldığını ifade eden amca, telefonunun Narin Güran'ın kaybolmasından önce neden kapalı olduğuna ilişkin soru üzerine ise "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" demişti.

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