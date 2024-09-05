Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
17:05
Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran’ın ailesinden amca Salim ile ilgili şaşırtan sözler! (Narin’i arama çalışmalarında son durum)
Kayıp Narin'i arama çalışmaları 16 gündür sürüyor. "Narin bulundu mu?" sorusu sorulmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta arama yapıldı. Ancak Narin Güran'a yine ulaşılamadı. Öte yandan Güran ailesinin, amca Salim Güran ile ilgili sözleri ise şaşkınlık yarattı. İşte kayıp Narin olayının son detayları