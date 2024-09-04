KAYIP NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA | Amca Salim Güran ifade verdi: Şoke eden savunma...

"TARLALARIN YANINDA OLDUĞUM SÜREÇTE TELEFONUM ÇEKMİYORDU"

Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca, Narin'i hiç aracına bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını iddia etti.