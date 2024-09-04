Giriş Tarihi: 04.09.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
22:06
KAYIP NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA | Amca Salim Güran ifade verdi: Şoke eden savunma...
Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan Narin Güran soruşturmasında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan Narin'in amcası Salim Güran, Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade verdi. Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili konuşan Salim Güran, akılalmaz ifadelerle kendini savundu. WhatsApp mesajlarını neden sildiği sorulan Güran, yine ilginç bir yanıt verdi. İşte Narin Güran soruşturmasına ilişkin son dakika bilgileri...