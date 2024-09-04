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Giriş Tarihi: 04.09.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:06

KAYIP NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA | Amca Salim Güran ifade verdi: Şoke eden savunma...

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan Narin Güran soruşturmasında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan Narin'in amcası Salim Güran, Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade verdi. Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili konuşan Salim Güran, akılalmaz ifadelerle kendini savundu. WhatsApp mesajlarını neden sildiği sorulan Güran, yine ilginç bir yanıt verdi. İşte Narin Güran soruşturmasına ilişkin son dakika bilgileri...

KAYIP NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA | Amca Salim Güran ifade verdi: Şoke eden savunma...

Son dakika haberleri: Türkiye, günlerdir kayıp Narin'den gelecek güzel bir haberi bekliyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin henüz bulunamadı.

KAYIP NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA | Amca Salim Güran ifade verdi: Şoke eden savunma...

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan amca Salim Güran, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli cezaevine gönderilmişti.

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KAYIP NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA | Amca Salim Güran ifade verdi: Şoke eden savunma...

3 SAAT 20 DAKİKA İFADE VERDİ

Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade veren amca S.G. iddiaları yalanlayarak, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını ileri sürdü.

KAYIP NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA | Amca Salim Güran ifade verdi: Şoke eden savunma...

"TARLALARIN YANINDA OLDUĞUM SÜREÇTE TELEFONUM ÇEKMİYORDU"

Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca, Narin'i hiç aracına bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını iddia etti.

KAYIP NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA | Amca Salim Güran ifade verdi: Şoke eden savunma...

Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca S.G., "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.

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