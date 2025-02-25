Kayıp olarak aranırken halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Çiğdem Eskidemirci davasında flaş gelişme!

TELEFONUNU BİR GÜN SONRA BAYİYE SATMIŞLAR!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çiğdem Eskidemirci'nin cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirip, 2 ay önce dosyayı devraldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Eskidemirci'nin kayıp olduğu tarihten itibaren banka hesaplarında veya herhangi bir resmi kurumda işlem yapmadığını tespit etti. Cinayet polisi Eskidemirci'nin cep telefonuna yabancı uyruklu bir kişi üzerine kayıtlı hattın takıldığını, telefonun da bir gün sonra bir bayiye satıldığını tespit etti.