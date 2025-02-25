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Kayıp olarak aranırken halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Çiğdem Eskidemirci davasında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
08:34
Kayıp olarak aranırken halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Çiğdem Eskidemirci davasında flaş gelişme!
Konya'da kayıp olarak aranırken boğularak öldürülüp, bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıkan 35 yaşındaki Çiğdem Eskidemirci'nin katil zanlısı Gholam Sakhı ve 3 arkadaşı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Eskidemirci'yi fuhuş için eve çağırdığını, para vermek istememesi üzerine çıkan tartışmada genç kadını elleriyle ve ayakkabı bağcığıyla boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sakhı hakkında istenen ceza açıklandı. Cesedi kömürlükte bulup, evin bahçesine gömen diğer şüpheliler hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan yargılandığı dava sonuçlandı. İşte detaylar...