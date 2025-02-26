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Haberler Yaşam Kayıp olarak aranırken halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Çiğdem Eskidemirci davasında yeni gelişme
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:35

Kayıp olarak aranırken halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Çiğdem Eskidemirci davasında yeni gelişme

Konya'da kayıp olarak aranırken boğularak öldürülüp, bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıkan 35 yaşındaki Çiğdem Eskidemirci'nin katil zanlısı Gholam Sakhı ve 3 arkadaşı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Eskidemirci'yi fuhuş için eve çağırdığını, para vermek istememesi üzerine çıkan tartışmada genç kadını elleriyle ve ayakkabı bağcığıyla boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sakhı hakkında istenen ceza açıklandı. Cesedi kömürlükte bulup, evin bahçesine gömen diğer şüpheliler hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan yargılandığı dava sonuçlandı. İşte detaylar...

TOLGA YANIK
Kayıp olarak aranırken halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Çiğdem Eskidemirci davasında yeni gelişme

Merkez Meram ilçesinde yaşayan Çiğdem Eskidemirci, geçtiğimiz Mayıs ayında evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine 17 Mayıs günü polis merkezine giden baba kızına ulaşamadığını belirtip, kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çiğdem Eskidemirci'nin gidebileceğini veya irtibat kurabileceği kişilerle görüştü ancak genç kadının izine rastlanılamadı.

Kayıp olarak aranırken halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Çiğdem Eskidemirci davasında yeni gelişme

TELEFONUNU BİR GÜN SONRA BAYİYE SATMIŞLAR!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çiğdem Eskidemirci'nin cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirip, 2 ay önce dosyayı devraldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Eskidemirci'nin kayıp olduğu tarihten itibaren banka hesaplarında veya herhangi bir resmi kurumda işlem yapmadığını tespit etti. Cinayet polisi Eskidemirci'nin cep telefonuna yabancı uyruklu bir kişi üzerine kayıtlı hattın takıldığını, telefonun da bir gün sonra bir bayiye satıldığını tespit etti.

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Kayıp olarak aranırken halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Çiğdem Eskidemirci davasında yeni gelişme

Polis, telefonu kullanan Afganistan uyruklu Gholam Sakhı'yi (25) geçtiğimiz Eylül ayında Karapınar ilçesinde gözaltına aldı. Genç kadını öldürdüğünü itiraf eden Sakhı'ya yardım eden vatandaşları Bay Mohammad (25), Abdul Jabar Noori (24) ve Jawad Tabarshah (34) da gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayıp olarak aranırken halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Çiğdem Eskidemirci davasında yeni gelişme

BOĞARAK ÖLDÜRÜP, EVİN BAHÇESİNE GÖMMÜŞLER

Katil zanlısı Gholam Sakhı ifadesinde, Çiğdem Eskidemirci'yi ilişki yaşamak için eve çağırdığını, cinsel ilişki karşılığında para vermek istemediğini bunun üzerine tartışma yaşadıklarını, onu elleriyle ve ayakkabı bağcığıyla boğarak öldürdüğünü ve cesedini ikametin bodrumuna bir battaniyeye sararak bırakıp evden ayrıldığını ve sonrasında bodrumda Çiğdem'in cesedini bulan ev arkadaşlarının cesedi ikametin bahçesine gömdüklerini anlattı. Sahkı'nın arkadaşlarının cesedi bulduktan sonra kendisini aradığını ancak kendisinin cesetten haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Kayıp olarak aranırken halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Çiğdem Eskidemirci davasında yeni gelişme

5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Gholam Sakhı hakkında, 'Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan da 9 yıla kadar hapsi istendi.

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