Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte görev yeri değişen kaymakamlar ve atama isim listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete sayısı üzerinden kontrol ediliyor. İl ve ilçe özelinde atamaları yapılan kaymakam isimleri gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgedeki değişikleri araştırıyor. İşte, görev yeri değişen kaymakamlar isim listesi...