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Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yeri değişen kaymakamlar ve atama isim listesi
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
11:00
Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yeri değişen kaymakamlar ve atama isim listesi
Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla verilen kararda bazı yerlerde atama gerçekleşirken bazı yerlerde değişime gidildi. Görev yeri değişen kaymakamlar ve atanan kaymakamlar il ve isimler özelinde araştırılıyor. İşte, 2024 Temmuz Kaymakamlar Kararnamesi...