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Haberler Yaşam Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yeri değişen kaymakamlar ve atama isim listesi
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 11:00

Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yeri değişen kaymakamlar ve atama isim listesi

Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla verilen kararda bazı yerlerde atama gerçekleşirken bazı yerlerde değişime gidildi. Görev yeri değişen kaymakamlar ve atanan kaymakamlar il ve isimler özelinde araştırılıyor. İşte, 2024 Temmuz Kaymakamlar Kararnamesi...

Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte görev yeri değişen kaymakamlar ve atama isim listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete sayısı üzerinden kontrol ediliyor. İl ve ilçe özelinde atamaları yapılan kaymakam isimleri gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgedeki değişikleri araştırıyor. İşte, görev yeri değişen kaymakamlar isim listesi...

Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte görev yeri değişen kaymakamlar ve atama isim listesi

KAYMAKAMLAR KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE!

Görev yeri değişen kaymakamlar isim isim yayımlandı. İşte, o liste:

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Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte görev yeri değişen kaymakamlar ve atama isim listesi
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Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte görev yeri değişen kaymakamlar ve atama isim listesi
Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte görev yeri değişen kaymakamlar ve atama isim listesi
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