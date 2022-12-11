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Haberler Yaşam Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 11.12.2022 06:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 06:24

Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan takvime göre, TOKİ Kayseri kura çekimi bugün de devam edecek. Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde inşa edilecek toplam 4585 konutun hak sahibi, Kayseri TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile açıklanacak. 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. İşte, 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. TOKİ tarafından paylaşılan 250 bin sosyal konut kura takvimine göre, dün açıklanmaya başlayan Kayseri TOKİ başvuru sonuçları bugün de devam edecek. Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı aracılığıyla 14 ilçede inşa edilecek toplam 4 bin 585 konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda çekilen kuraların ardından isim listesi sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ KURA ÇEKİMİ KAYSERİ'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 11 Aralık 2022 Pazar bugün Kayseri'de çekiliş gerçekleşiyor

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Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kayseri kura çekimi 10-12Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

14 ilçede toplam 4 bin 585 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salonu'nda çekilecek.

Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

10 Aralık: Merkez

11 Aralık: Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

NOT: TOKİ Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde kura çekimi başvuru sayısı az olduğundan gerçekleşmeyecek.

Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ KAYSERİ KONUTLARI NEREDE?

Toplam 14 ilçe için TOKİ Kayseri kura çekilişi 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başladı ve 12 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Kayseri evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KAYSERİ MERKEZ: 2300 KONUT

KAYSERİ BÜNYAN: 118

KAYSERİ DEVELİ: 134

KAYSERİ HACILAR: 400

KAYSERİ İNCESU GARİPÇE: 190

KAYSERİ İNCESU SARAYCIK: 200

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