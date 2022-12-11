Haberler Yaşam Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Giriş Tarihi: 11.12.2022 06:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 06:24

Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan takvime göre, TOKİ Kayseri kura çekimi bugün de devam edecek. Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde inşa edilecek toplam 4585 konutun hak sahibi, Kayseri TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile açıklanacak. 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. İşte, 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...