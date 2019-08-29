Kayseri'de 7 buçuk milyon yıllık 'fil' fosili bulundu

Dünyada bütün olarak çıkarılmış tek fil fosili Kayseri'de bulundu. 7,5 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosil ile ilgili olarak konuşan Arkeolog Prof. Dr. Okşan Başoğlu, dünya üzerinde bütün olarak korunmuş tek örnek olduğunu söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında çok önemli bir keşif yapıldığını kaydeden Prof. Başoğlu, dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış bir fil türü olan 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Bu çok önemli bir keşif" dedi.